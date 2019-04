Nubifragi sul 25 aprile dal Nord al Centro: allerta gialla in 8 regioni

Settantadue ore di maltempo su tutta l’Italia e dunque anche sul 25 aprile, Festa della Liberazione. Nei prossimi giorni, infatti, sulla penisola sono previste forte perturbazioni con serio rischio di freddo e temporali. A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 aprile che sarà all’insegna dei rovesci, soprattutto al Nord e in gran parte delle regioni centrali. Otto regioni hanno diramato l’allerta gialla: Liguria, gran parte del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana, Umbria e Lazio.

Già in corso precipitazioni

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it sono possibili forti acquazzoni e nubifragi sui rilievi alpini e prealpini del Nord-Ovest e verso sera anche sulle aree orientali. Il tempo risulterà spiccatamente instabile sulle regioni centrali con piogge sparse, qualche rovescio temporalesco e locali grandinate. Le cose andranno meglio all’estremo Sud, mentre si potranno avere piovaschi su zone interne della Campania e settori settentrionali di Puglia e Basilicata.

Temperature in calo

Un calo delle temperature si registrerà in particolare sulle aree settentrionali. Si avrà un contesto meteorologico migliore al Sud con parecchie schiarite e clima molto caldo seppur in un contesto assai ventoso. Domani, invece, piogge imperverseranno sulle Alpi e medie e alte pianure del nord del Veneto e della Lombardia e sulle Alpi con neve a 1.600 metri, ed in seguito è atteso pure un peggioramento in Piemonte.

Giovedì il peggio

Ma la giornata in cui l’Italia sarà stretta dalla morsa del maltempo sarà quella del 25 aprile a causa di un vortice ciclonico alimentato dalle correnti atlantiche ricche di umidità, che provocherà un tempo spesso instabile o addirittura perturbato e con temporali in estensione anche al Centro. Previsti piogge e fenomeni temporaleschi.

Migliora nel weekend

Nei giorni successivi, inoltre, il maltempo colpirà ancora il Centro-Nord, mentre il clima sarà più gradevole e soleggiato al Sud. Se tutto verrà confermato, nel corso del prossimo weekend, lo scenario meteo potrebbe lentamente tornare tranquillo su tutto il Paese, con le ultime piogge