Balla in casa e dimagrisci: in un’ora si brucia un piatto di lasagne (600 calorie)

Un’ora di ballo può essere una soluzione in questo di chiusura in casa e dunque di mancato esercizio fisico. Lo è per non accumulare peso mantenendosi in forma e lo provano i dati: per smaltire un piatto di lasagne da 600 calorie, una cotoletta con patate da 740 calorie o una fetta di tiramisù da 350. È una nuova tendenza del nutrizionismo: legare l’assunzione di cibo al ballo, rock & roll compreso. Che, se declinata a passo di danza moderna e di latino americano, si possono polverizzare 50 calorie in 10 minuti e arrivare addirittura a 100 nel caso di hip hop e break dance, che aiuta a rassodare i muscoli.

Ballare quando si azzera lo sport

In periodo normale, è più facile organizzarsi. Le note dolenti arrivano in settimane come queste. Dice Andrea Strata, professore di nutrizione clinica all’università di Parma: “A causare il sovrappeso è un aumento di consumo di alcool, dolci e altri cibi grassi carichi di lipidi. Complice anche il frequente azzeramento di attività fisica. Per tornare in forma oltre a seguire una dieta equilibrata serve un’attività fisica continuativa: bastano 40 minuti di camminata in casa. E se si vuole unire l’utile al dilettevole, il ballo è un’ottima soluzione. Due sessioni alla settimana permettono infatti di smaltire calorie senza avere l’impressione di faticare”.