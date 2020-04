Conte domani al vertice Ue: deputati tedeschi manifestano per l’Italia

Il vertice europeo di domani, giovedì 23 aprile, non deciderà sul Recovery fund, perché la priorità è appoggiare la decisione dell’Eurogruppo su piano da 540 miliardi. Ma l’Italia insiste nel pressing: l’indirizzo dovrà essere chiaro, e niente compromessi al ribasso, dice Conte. Il piano Ue per la ripresa si configura non come uno strumento di mutualizzazione dei debiti nazionali arretrati, ma come uno strumento temporaneo che la Commissione Ue, con l’implicita garanzia del budget europeo, prende in prestito sui mercati per finanziare prestiti “back to back ai Paesi membri”.

La solidarietà da Berlino

Intanto arriva una sorpresa: i deputati tedeschi – Martin Schulz compreso – manifestano davanti all’ambasciata italiana di Berlino per esprimere solidarietà all’Italia alla vigilia del decisivo Consiglio europeo che dovrà stabilire quali strumenti l’Ue metterà in campo per aiutare i Paesi più colpiti dal coronavirus. Angela Merkel ha “esitato” e si è sollevata l’impressione sbagliata, ma adesso ha imboccato la strada giusta, dicono i parlamentari. Il socialdemocratico Martin Schulz, incontrando la stampa italiana, spiega: “I Coronabond non arriveranno subito, quindi il Recovery Fund è un buon punto di partenza”. In prospettiva, “l’Europa ha bisogno di titoli di Stato comuni”, ha aggiunto sottolineando che “questo non ha nulla a che vedere con il pagare i debiti degli altri, ma è uno strumento di consapevolezza della valuta comune”.

“Gli obiettivi vanno condivisi”

“Per aumentare la potenza di fuoco del piano tutti i Paesi membri forniscono garanzie comuni all’Ue che possono essere gradualmente sostituite da, nuove, proprie risorse”. È questo, a quanto si apprende, uno dei punti della proposta italiana all’Ue. La proposta italiana, come ha spiegato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’informativa di ieri, martedì 21 aprile, prima al Senato e poi alla Camera, non è stata presentata in via ufficiale per favorire al meglio una condivisione degli obiettivi, in quanto – ha sottolineato Conte – non ci interessa in questo momento rimarcare la nostra primazia.

Riferimento all’European Pandemic Support Scheme

Nel punto della proposta italiana che verte sull’European Pandemic Support Scheme (Epss) si fa riferimento, quindi, a un fondo di solidarietà gestito dalla commissione Ue con l’implicita garanzia del budget europeo ma includendo garanzie di comuni di tutti gli Stati membri. Garanzie che, nella proposta italiana, sono definite come incondizionate e irrevocabili. I fondi raccolti dalla commissione Ue sui mercati finanziari, e i corrispondenti prestiti back to back agli Stati membri, nella proposta italiana, hanno scadenze il più possibile a lungo termine.