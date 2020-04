Da domani sole su tutto il Centro-Nord: si preannuncia un 25 aprile al caldo

Ancora instabilità e calo termico fino a domani, giovedì 23 aprile, a causa della depressione afro-mediterranea che ha aperto la settimana in corso. Ma a partire da venerdì 24, a parte maltempo che persiste all’estremo Sud e sulle isole maggiori, inizia l’inversione di tendenza. Gli esperti del sito 3bmeteo.it, infatti, annunciano che “l’alta pressione tornerà gradualmente ad impossessarsi dell’Europa centro-occidentale ripristinando condizioni di stabilità a cominciare dalle regioni settentrionali”.

Qualche disturbo da Est

Temperature in aumento e sereno, dunque, in vista per il prossimo weekend. Con qualche eccezione. “Proprio sul finire della settimana”, spiegano i meteorologi, “piccole modifiche su scala europea potrebbero avere conseguenze anche sull’Italia. Si tratterebbe della discesa di correnti più fredde dalle latitudini settentrionali dirette verso i Balcani, che riuscirebbero ad erodere parzialmente il perimetro destro dell’anticiclone con alcune ripercussioni fin sull’Italia”.

Domenica inizia a cambiare

“In ogni caso”, aggiungono, “l’avvio del weekend dovrebbe rimanere improntato al tempo stabile con clima caldo, mentre proprio nella giornata di domenica infiltrazioni di aria più fresca da Nord-Ovest potrebbero dar luogo ad una certa intensificazione dell’instabilità a ridosso dei rilievi alpini e su quelli appenninici, specie nelle ore diurne”.