Ancora chiusi in casa il rischio è il sovrappeso: “Mangiate verdure e cereali”

Meno zuccheri e no a spuntini incontrollati, sì ai condimenti crudi, verdure e cereali integrali. E ancora: fuori dalla vista i cibi grassi e fare una lista della spesa scritta per non sgarrare tra gli scaffali del supermarket. In questi giorni di permanenza forzata in casa prendere chili in più è un rischio in agguato, con conseguenze non solo sulla linea, ma anche sullo stato di benessere.

Attenzione anche alla cottura

“La questione non è soltanto cosa mangiare, ma come preparare i piatti senza rischiare di prendere peso in eccesso”, spiega Deborah Tognozzi (nella foto sopra), biologa, nutrizionista, specialista in applicazioni biotecnologiche del gruppo sanitario Usi di Roma, che tratteggia il menù ideale per i giorni di quarantena anti-Covid-19.

Inventario della dispensa

“Prima di tutto controlliamo credenze e frigoriferi, probabilmente ricchi di alimenti non adatti al mantenimento né di un peso corretto né per la salute, come merendine, creme di cioccolato, patatine, snack, insaccati, formaggi grassi, bevande zuccherate. Posizioniamo questi cibi sugli scaffali più alti della dispensa o in contenitori opachi nel frigorifero; questo aiuterà a non invogliarci a prenderli. Un altro sistema”, suggerisce, “è fare la spesa con una lista pronta ma soprattutto a stomaco pieno e possibilmente senza i bambini. La sensazione di sazietà aiuterà a fare delle scelte più salutari”.

Ecco i consigli della nutrizionista per affrontare l’isolamento con un regime dietetico “light”.