Black Friday: al via la corsa agli ultra sconti, come evitare le fregature

Per i fanatici degli acquisti on line e per i maniaci dell’e-commerce la data da cerchiare sul calendario con il pennarello rosso è quella di venerdì 23 novembre, il giorno in cui tornerà l’ormai celebre Black Friday. Non dà forfait neanche un altro appuntamento. È quello con il Cyber Monday per gli appassionati di tecnologia, fissato per il prossimo 26 novembre. Dando un’occhiata in giro, però, sono in tanti a essere già partiti.

Amazon

Amazon ha dato già da alcuni giorni il via alla stagione natalizia con offerte fino a venerdì 23 per proseguire nel weekend fino a lunedì 26, giorno del Cyber Monday. Tantissime le categorie con sconti tra il 15% e il 40% e ci saranno anche offerte lampo e offerte del giorno sui prodotti più popolari.

Mediaworld e Groupon

Anche la catena dell’hi-tech MediaWorld lancia una serie di sconti su moltissimi prodotti di tecnologia come smartphone, tablet e TV (acquistabili online e in negozio). Altra protagonista del Black Friday sarà anche Groupon, noto portale di sconti e offerte online.

Unieuro

Inoltre, sconti e promozioni lanciate anche da Unieuro per tutti gli amanti dell’elettronica: da chi sta aspettando di portarsi a casa uno smartphone di ultima generazione a chi vuole mandare in pensione qualche elettrodomestico ormai datato.

Non solo online

Naturalmente anche negozi e boutique di ogni genere, in tutta Italia, si stanno preparando al loro ‘venerdì nero’, restando in attesa dell’assalto degli amanti dello shopping per quello che si può considerare il primo weekend (pre)natalizio tra regali, sconti e pacchi da incartare.

La previsione di spesa on line

D’ispirazione americana, il Black Friday è dilagato online un tutto il mondo, con siti di commercio elettronico, a iniziare da Amazon, che si preparano agli acquisti pre-natalizi. Secondo le previsioni, il valore delle transazioni in Italia si aggira intorno agli 800 milioni di euro, con vendite tre volte tanto rispetto ad un giorno qualsiasi.

Supersconti e offerte imperdibili

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti, è il primo venerdì successivo alla festa nazionale del Thanksgiving e il giorno in cui gli americani, archiviato il Ringraziamento, possono iniziare a dedicarsi agli acquisti di Natale. E come per Halloween anche questa tradizione è diventata parte delle abitudini italiane tanto che, di anno in anno, sono sempre di più gli italiani (nel 2017 sono stati circ 12 milioni) che approfittano degli sconti e delle offerte disponibili nel Black Friday e nel Cyber Monday.

La guida dell’Aduc

Oltre alle regole per restituire ad Amazon un pacco difettoso o danneggiato, per aiutare gli acquirenti a non cedere all’impulso senza freni di comprare qualunque cosa supponendo che sia un buon affare, scende in campo l’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Il modo migliore per approfittare del Black Friday è pianificare gli acquisti, suggerisce l’Aduc. Poi bisogna confrontare i prezzi: anche se l’ondata di annunci, di offerte e pubblicità possono farci credere che è possibile trovare i migliori sconti su qualsiasi prodotto, è importante controllare i prezzi di prima dell’offerta.

Confronti

Importante è cercare solo prodotti di cui si ha bisogno. L’ideale sarebbe fare una lista, sia che si tratti di acquisti nei negozi fisici che online. Così, nel caso si trovi una buona offerta, si potrà davvero risparmiare. Le condizioni di acquisto vanno tenute bene in conto: molti negozi offrono possibilità di cambio della merce con modalità e tempi propri. Ma è bene ricordare che per legge la merce si può restituire, quando si acquista fuori degli esercizi commerciali fisici, entro 14 giorni.

Iva e spese di spedizione

Inoltre, se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione, il commerciante è tenuto a sostituzione o rimborso (con spese di spedizione a carico del commerciante) questo entro due anni dall’acquisto. Infine, è bene verificare se il prezzo indicato includa Iva e costi di spedizione, poiché queste voci potrebbero far lievitare in modo significativo il costo finale e ridimensionare gli sconti.