Allerta maltempo in Liguria e Lombardia: scuole chiuse e rischio esondazioni

Il maltempo sta picchiando su due regioni del Nord, Liguria e Lombardia. Per quanto riguarda la prima, terreni saturi per le piogge degli ultimi giorni e alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone, nelle prossime ore con l’attenzione che rimane alta per le piogge previste. Arpal, il centro meteo della Regione, ha aggiornato l’allerta meteo che sul settore centrale, tra la zona di Genova e il savonese, salirà al livello rosso fino alle 15 di oggi, lunedì 21 ottobre. Scuole chiuse a Genova e in numerosi comuni della provincia.

Anche il centro della Liguria

Occhi puntati sul centro della Liguria in particolare per via delle possibili cumulate intense e per il rischio di innalzamento rapido del livello dei torrenti. “Ci attendiamo una perturbazione importante e lenta”, come ha spiegato l’assessore regionale ligure alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, annunciando l’innalzamento dell’allerta.

Sul centro della Liguria, nel territorio compreso lungo la costa da Spotorno a Camogli, comprese Val Polcevera e Alta Val Bisagno, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida l’allerta è di massimo grado per bacini piccoli e medi. Sull’estremo ponente ligure, lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli più l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa, sui bacini piccoli e medi l’allerta arancione durerà fino alle 15 di lunedì.

Scuole chiuse a Genova e provincia

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. Con l’allerta rossa scattano anche i provvedimenti di chiusura delle scuole per la giornata di oggi per quanto riguarda Genova e i comuni della provincia. La Regione ricorda di attuare tutte le misure di autoprotezione prima, durante e dopo l’evento come indicato dalla Protezione Civile Nazionale.

Soglia di attesa 2 per il Seveso

Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta “soglia di attesa 2” – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9: il quartiere Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua.

Sotto osservazione il Lambro

È sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona nord-est della città, che però al momento non sembra destare preoccupazione. A causa del maltempo le strade sono molto trafficate e si sono formate lunghe code di macchine in più punti del capoluogo. Tra i disagi anche la temporanea interruzione di un tratto della seconda linea metropolitana, la Verde, ma non per la pioggia. Un treno ha avuto problemi alla stazione Gioia e, dalle 7.20 alle 7.55, la circolazione è stata bloccata fra le stazioni di Caiazzo e Cadorna. Tutto però è poi rapidamente tornato alla normalità.