ripartiamodallitalia, anche Coop aderisce alla petizione lanciata su Change.org

Coop Italia aderisce a #ripartiamodallitalia, il Manifesto per il Turismo Italiano, per supportare e rilanciare il futuro di uno dei comparti più importanti del Made in Italy, a partire dal turismo organizzato. E lo fa con l’adesione di Maura Latini, AD Coop Italia (nella foto sotto), alla sottoscrizione lanciata su Change.org.

“Crediamo sia necessario in questo momento sostenere un settore strategico per il nostro Paese e porci al fianco di imprese in questo momento in grande difficoltà, ma anche a fianco dei consumatori che immaginiamo vorranno ritornare a viaggiare potendo contare, una volta passata l’emergenza, su aziende qualificate, capaci di garantire trasparenza e professionalità in un settore che cambierà radicalmente per molto tempo” sottolinea Maura Latini. Il sistema Coop è attivo anche nei viaggi, con Robintur Travel Group, il gruppo che detiene anche la più grande rete italiana di agenzie di viaggio dirette in Italia, con le insegne Robintur e Viaggi Coop, e porta in questo settore i valori della cooperazione di consumatori. “Ci auguriamo che anche i soci Coop – aggiunge Latini – vorranno sottoscrivere il Manifesto, per testimoniare il loro interesse per il futuro del settore”.

Adesione aperta a tutte le sigle

L’adesione al Manifesto è aperta a tutte le sigle, le aziende e gli operatori del settore e ai consumatori, che possono aderire alla piattaforma su change.org (link http://chng.it/Zkr2zpjRXc).

Per ulteriori informazioni: www.ripartiamodallitalia.it