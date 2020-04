Migliaia di richieste di prestiti: 70.000 solo a Intesa, 5.000 a Bnl

Si è messo in moto il meccanismo per erogare prestiti bancari garantiti alle pmi e migliaia di domande sono arrivate agli istituti di credito nella prima giornata. Anche se non sono ancora disponibili i dati complessivi e alcuni gruppi hanno preferito non diffondere i propri, ieri sera si sono stilati i primi bilanci: Mps ha ricevuto 13.000 richieste per 295 milioni di euro, il Banco Bpm ha ricevuto 8.000 richieste, Bnl 5.000, Bper circa 1.500 mentre il Credem ne ha viste un migliaio. Intesa ha ricevuto oltre 70.000 richieste e, sopratutto, ha già erogato i primi finanziamenti.

Al via anche i finanziamenti alle grandi imprese

E se per il prestito fino a 25mila euro alle pmi garantito dallo Stato i motori sono stati accessi, è stato compiuto un altro passo per i finanziamenti alle aziende medio-grandi garantiti da Sace dopo che si è chiuso l’accordo con l’Abi per le modalità operative e i termini di rilascio. Uno degli aspetti più importanti riguarda i tempi per ottenere le garanzie Sace: per la “procedura semplificata” (dedicata alle imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti) e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni avverrà entro 48 ore.

L’avvio il 20 aprile

Parte oggi, lunedì 20 aprile, la maxi-operazione liquidità messa in campo dal governo per dare ossigeno alle imprese bloccate dall’emergenza coronavirus. Le banche, protagoniste in prima linea nella concessione dei prestiti, assicurano che i soldi potranno arrivare nelle casse degli imprenditori praticamente subito, anche nel giro di una giornata. Nell’immediato si potranno concedere gli importi sotto i 25.000 euro garantiti al 100% dal Fondo Pmi.

I tassi di interesse

Se le domande saranno a posto, corredate delle relative carte richieste dal decreto, la liquidità potrà essere elargita “in giornata, sempre che non ci siano intoppi informatici. I tassi di interesse sui prestiti, ricorda Intesa Sanpaolo, dovranno essere sotto il 2% e la banca, smentendo alcune notizie diffuse online su maxi interessi di oltre l’8%, assicura che nelle sue filiali sarà applicata una significativa riduzione rispetto a quanto previsto. Pronta anche Unicredit, che ha pubblicato sul sito le istruzioni per le richieste. Su più vasta scala è però intanto la Bce a cercare di correre in soccorso delle banche, alle prese con vecchi, e a breve probabilmente anche nuovi, crediti deteriorati.

Il telefono in alternativa

“Non andate nelle filiali, le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail”. Lo afferma a Circo Massimo su Radio Capital, il presidente Abi Antonio Patuelli (nella foto in apertura) in merito alle richieste di prestiti garantiti dallo Stato per le pmi, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi. Per Patuelli secondo “non è che andando nelle filiali vengono date le banconote” e non “c’è una graduatoria di chi arriva”.