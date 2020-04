Mascherine alla Coop e alla Conad: da lunedì in vendita a 80 centesimi

Mascherine in vendita nei supermercati Coop e Conad. Accadrà – informa Distribuzionemoderna.info – a partire da lunedì “e avverrà a prezzi accessibili. D’altra parte la famosa ‘Fase 2’ dovrebbe partire tra poche settimane, quando il Covid-19 andrà ancora in giro per le nostre città. I dispositivi di protezione individuale serviranno eccome quando riapriranno le attività produttive”.

Nelle parafarmacie

Dalla settimana prossima, Coop Alleanza 3.0 inizierà la vendita delle mascherine chirurgiche nelle parafarmacie presenti nei supermercati. Lo conferma – informa IlRestoDelCarlino.it – il presidente Adriano Turrini. Dopo un’iniziale difficoltà di approvvigionamento, Coop ora “ha una dotazione sufficiente” di dispositivi di protezione di diverso tipo per i dipendenti e per la vendita. “Dalla prossima settimana metteremo in vendita nelle parafarmacie delle mascherine chirurgiche e di altri tipi, a richiesta. Abbiamo fissato un prezzo nazionale per la vendita di questo prodotto: 80 centesimi per ogni mascherina chirurgica e ci atterremo a questo prezzo”, spiega Turrini, assicurando che la vendita riguarderà anche il territorio di Bologna.

Pezzi dall’estero

Lo stesso avverrà nei punti vendita di Conad. “I pezzi sono reperiti per lo più all’estero. Dopo una primissima fase di grossa difficoltà nell’importazione, con un lievitazione abbastanza importante dei prezzi alla fonte, attraverso la nostra sede operativa a Hong Kong, abbiamo cercato di contenere il più possibile il costo”, ha aggiunto Turrini.