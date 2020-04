Simon&TheStars settimanale: Ariete oggi qualcosa accade, Pesci liberati dai timori

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dal 20 al 26 aprile e che è dedicato alla Luna Nuova, che sorgerà il prossimo 23 aprile dall’incontro del Sole e della Luna nel segno del Toro. Come ormai saprete benissimo, il novilunio rappresenta il momento iniziale di un nuovo ciclo lunare. E’ il tempo degli inizi e delle partenze, momento ideale per dar vita a qualcosa di nuovo. Che c0sa? Ce lo suggerisce il segno che ospita la Luna Nuova, in questo caso il Toro, paladino della capacità di dare concretezza a progetti ed iniziative. Il consiglio quindi è di sfruttare le giornate centrali di questa settimana per compiere un grande o piccolo gesto che abbia il senso di iniziare a concretizzare qualcosa nella quale crediamo!

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

Il cielo dell’amore mi parla di un Ariete in gabbia che smania per evadere. Un’immagine che assume significati diversi a seconda dei casi. Il problema però è che per il momento tutto resta virtuale, sospeso. E per un Ariete – che ha il fuoco addosso ed è portato a vivere tutto a velocità accelerata – tutto diventa insopportabile. Non sottovalutare però alcune nuove conoscenze (specie intono a martedì 21 o nel weekend) anche se per il momento puoi viverle solo in parte: entro breve sarà possibile recuperare il tempo perduto. Ritagliati i tuoi spazi, cercando un modo per scaricare un’energia che ha bisogno di sfogo.

Toro

Sei in grado di stravolgere la tua vita? In amore in molti casi c’è una forte voglia di cambiamento. Di rompere le righe ed evadere. Fino ad un certo punto è la normale espressione di un cielo che torna in movimento. Se però c’è una reale insoddisfazione, bisogna avere il coraggio però di prendere posizione. In questo senso, questa Luna Nuova congiunta a Urano può dare la forza di prendere una decisione… o addirittura di fare una follia. C’è da dire che certe decisioni non sono state ancora prese, ma è pur sempre un buon momento per discuterne. L’importante è rompere qualche resistenza e lasciarsi andare.

Gemelli

Certi progetti con il partner non sono di certo abbandonati, ma solo rimandati a tempi migliori. Cerca di gestire al meglio la situazione. Per l’amore comunque questo rimane un periodo decisamente forte, ancor più questa settimana con Venere che comunica in armonia con Marte. Un ritorno di passionalità per chi l’aveva perduta, ma anche una nuova fiammata per chi cerca l’anima gemella. Il weekend porta entusiasmo nelle emozioni, anche se il più delle volte non si hanno le idee chiare. Sei tu a essere confuso, o sono gli altri a confonderti? Non ci pensare, l’importante – ora – è lasciarsi andare.

Cancro

Nonostante una serie di difficoltà, sei del tutto determinato a “stare” in coppia. In questi giorni potresti essere più aperto e sensibile ed è proprio dagli scontri che si possono trovare complicità, soluzioni e voglia di andare avanti. Non sottovalutiamo le amicizie in questo periodo, qualcuno potrebbe “stupire” tra giovedì 23 e venerdì 24. Potresti renderti conto che una persona a te vicina sta cominciando a guardarti sotto una luce nuova. Pensi di poter ricambiare? Chi vivrà vedrà. In generale tutte le situazioni affettive che partono ora, avranno un’estate di conferme. Lo so, ci vuole tempo, ma ne vale la pena.

Leone

In questi giorni potresti tirare fuori un caratterino niente male. Questo lockdown per molti può essere stato un banco di prova importante. Ha messo in luce divergenze, intolleranze, amplificato la voglia di sentirsi liberi e pensare un po’ di più a se stessi. Ed ecco che giornate come quelle intorno a giovedì 23 possono creare qualche momento di agitazione. Ma nulla che si possa affrontare con calma e responsabilità. In certi casi vuoi che l’altro prenda posizione nel rapporto, specie se tiene costantemente un piede dentro e uno fuori. Movimenti intriganti martedì 21 e domenica 26.

Vergine

Quest’anno le stelle sono a favore, e anche in un momento di crisi come questo sarà più facile risollevarsi. In certi casi è proprio questa Venere in aspetto dissonante a dare la spinta giusta. La Luna Nuova di giovedì 23 risveglia i tuoi ideali d’amore, ma allo stesso tempo è come se fosse “bloccata” da qualcosa che ti fa apparire tutto faticoso. Ti sbagli: volere è potere, e spero che tu decida di cavalcare l’onda di queste giornate per tirar fuori quello che hai dentro. Se poi ritieni “non valide” alcune persone che da poco ti sono accanto, allora cerca altrove. Piccolo calo domenica 26.

Bilancia

Mercurio in opposizione non mette ancora tutti d’accordo, soprattutto nelle giornate intorno a martedì 21. Ma se ripensi al passato, ora c’è decisamente una maggiore armonia. In amore il cielo si fa interessante durante il weekend, momento per pensare anche a una persona “lontana”… e magari per accorciare le distanze. In generale questo è un periodo che fa sentire “innamorati”. Facciamo però attenzione alle storie intricate. Hai bisogno di emozioni, questo è fuor di dubbio. Ma bisogna essere anche realisti. In certi casi è richiesta “pazienza”, e non è che di questi tempi tu ne abbia molta. Parlane con tranquillità.

Scorpione

Certe discussioni non fanno bene alla coppia. Mi rivolgo soprattutto a chi non riesce a perdonare certe “disattenzioni”. Qualcuno avrà anche i suoi motivi, ma a forza di tirarla, c’è il rischio che la corda si spezzi. E allora anche questa settimana devo metterti in guardia, perché tra mercoledì 22 e venerdì 24 potresti dispensare parole col lanciafiamme. Sei fatto così, lo sappiamo tutti. Rapporti clandestini a rischio. Per i single o per chi da poco ha fatto una buona conoscenza, il consiglio è quello di non esagerare con le pretese.

Sagittario

Che noia, la noia! O meglio, che noia la routine in questo periodo. Forse se c’è una cosa che manca al Sagittario in questo periodo sono proprio gli amici, quelli che in un certo senso portano vivacità nella vita. Mi verrebbe da aggiungere: quel brio che il partner o la famiglia non riescono a darti? Cerchiamo però di non scuotere gli animi: mostrarsi più collaborativi può evitare litigi inutili. Venere prosegue il suo transito di opposizione… a questo punto tiro giù le carte: se “resistete” fino a luglio senza strappi, la relazione avrà sicuramente una bella ricompensa.

Capricorno

La Luna Nuova di questa settimana è foriera di novità. Forse il tuo vero limite è la timidezza, per cui ben venga il lockdown per “uscire” fuori: rapporti platonici, non vincolanti, e il resto si vedrà. Qualcosa di emozionante potrebbe fare capolino intorno a giovedì 23. I dubbi rimandiamoli al futuro. Per le coppie diverso è il mood: questa è una bella settimana per tenere vivo il rapporto. Si può sempre ravvivare il rapporto condividendo una “passione”, un hobby, un progetto artistico o – perché no – anche di lavoro.

Acquario

Marte nel segno ti rende irrequieto. I limiti non ti si addicono, e per questo durante il lockdown c’è chi inizia a scalciare e a sognare una nuova libertà. Cerca però di essere anche paziente, e di non vedere sempre negli altri il tuo “nemico”. Come se fosse una congiura contro di te. Tra i vari “messaggi” che ti arrivano dall’esterno, c’è pure chi pensa al tuo bene e cerca di darti il consiglio giusto. Ammorbidire certi aspetti del proprio carattere non è sbagliato. Chi è in dubbio nella relazione, può attraversare un momento di crisi. Occhio intorno a giovedì 23. Buon recupero nel weekend: sale il desiderio di amare.

Pesci

La congiunzione di Giove e Plutone si sente. La tua visione del futuro è chiara. Ma non è detto che sia perfettamente in linea con quello che desidera il partner. Secondo me è arrivato il momento di sciogliere qualche timore. In certi casi non ci sono in gioco i sentimenti. Parlatene apertamente! I single in cerca dell’anima gemella non devono perdere le speranze: certo, questo è uno dei momenti meno brillanti dell’anno, e forse non tutte le novità convincono dal primo approccio. Rimandiamo però a maggio le speranze… in fondo mancano solo pochi giorni. Momento giù di tono nel weekend.