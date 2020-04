Il segreto per l’uovo in camicia perfetto: niente sale, aceto e fuoco basso (video)

Cosa serve per fare l’uovo in camicia perfetto? Secondo Meg, nuovo volto noto della gastronomia su YouTube, servono acqua fredda, un uovo appena estratto dal frigorifero e aceto bianco o nero (entrambi vanno bene, l’unica differenza sta nel colore che prenderà l’uovo alla fine).

Qualche trucco per ottenerlo più velocemente e senza romperlo: non usare il sale, che rallenta il rapprendimento, e abbassare il fuoco quando l’acqua bolle, limitando il movimento senza tuttavia far scendere la temperatura. Poi la cottura non deve durare più di tre minuti.