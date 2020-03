Veneto: stop festivo ai supermarket, Coop domani chiude 1100 punti vendita

Il Coronavirus impone una svolta anche ai supermercati. Coop ha deciso, così, la chiusura degli oltre 1100 punti vendita per le prossime due domeniche, a partire domenica 22 marzo e da domenica 29, per le prossime 2 settimane, Al termine delle 2 settimane Coop farà una nuova valutazione sulle chiusure.

Dopo l’istituzione del comitato di crisi nazionale e le regole per lavorare in sicurezza, Coop vara a livello nazionale una nuova misura che ha una duplice valenza: rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone in linea con le indicazioni del Governo.

Una misura per due ragioni

“La riteniamo una misura doverosa per due motivi entrambi importanti. Così facendo contribuiamo a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica. Contemporaneamente veniamo incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone; sarà utile per avere una pausa in più in grado di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata”.

Il blocco domenicale del Veneto

La domenica tutto chiuso, restano aperte solo edicole, farmacie, parafarmacie. Chiusi tutti i supermercati. L’attività motoria è consentita entro i 200 metri dalla propria abitazione, parchi e aree verdi chiusi”, ha affermato Zaia sintetizzando l’ordinanza che ha firmato oggi con maggiori restrizioni e valida fino al 3 aprile, salvo proroghe. Il governatore auspica comunque “che il governi vari una norma valida su tutto il territorio nazionale”