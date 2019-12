Nubifragi: oggi allerta rossa in Liguria

Condizioni meteo già precarie sono in peggioramento. Lo annunciano gli esperti del sito IlMeteo.it, secondo cui il “clou sarà nella giornata di” oggi, “venerdì 20 dicembre quando molte regioni italiane si troveranno sotto il segno del maltempo con forte rischio di piogge alluvionali”.

La situazione da Ponente a Levante

L’allerta rossa su tutta la Liguria è la terza in due mesi. Il passaggio della perturbazione è diversificato per cui sul Ponente ligure l’allerta sarà rossa dalle 8 alle 21. Sul Centro e alle spalle di Savona allerta gialla dalle 21 di oggi alle 8 quando scatterà l’allerta rossa fino alle 21 e arancione fino alla mezzanotte. Sul Levante l’allerta rossa scatterà alle 12 fino alla mezzanotte. L’arrivo di un sistema frontale, dicono gli esperti di Arpal, provocherà precipitazioni diffuse in rapida intensificazione con cumulate molto elevate e temporali forti e organizzati, in particolare dalle ore centrali, con conseguente innalzamento dei livelli di fiumi e torrenti. I venti rinforzeranno fino a burrasca o burrasca forte con possibili raffiche fino a 100 chilometri orari sulla costa, anche oltre 150 chilometri orari sui crinali più esposti. Previst intense mareggiate sul Ponente e sul Centro della regione.

Più a Nord

L’allerta per il maltempo diventa arancione in Piemonte: nel sud-est della regione, nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, le stesse già colpite quest’anno da alluvioni a ottobre e novembre, il rischio è di esondazione dei corsi d’acqua e di frane mentre a nord il pericolo viene dalle valanghe. Allerta gialla sul resto della regione, tranne che nella zona delle pianure e delle colline torinesi e che nelle valli Susa, Chisone, Pellice e Po, dove non le condizioni meteo dovrebbero essere più tranquille. La quota neve, finora da 1600 metri in su, dovrebbe abbassarsi a 1300 metri nel nord della regione, a 1100 metri in Val Formazza, nell’Ossola. Il maltempo insisterà fino a domani sera, quando è previsto l’inizio del miglioramento anche se tra la sera di sabato e l’alba di domenica sono attese nuovi nuvole e piogge.

Dal Tirreno agli Appennini

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice arancione per vento sui crinali appenninici e aree sottovento nelle province di Prato e Firenze dal pomeriggio fino alla mezzanotte. Il codice diventa giallo su tutto il resto della Toscana per vento con forti raffiche sulle zone collinari e mareggiate in Arcipelago e sulla costa sempre dal pomeriggio di ieri, venerdì, fino alla mezzanotte. La perturbazione in transito, con un deciso peggioramento delle condizioni meteo, si spiega, ha fatto emettere anche un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su tutta la regione dal pomeriggio di domani fino alla mezzanotte, a partire dalle aree nord occidentali della Toscana dove i temporali saranno localmente anche di forte intensità, si parla di Lunigiana, Garfagnana e Alta Versilia. Precipitazioni diffuse in estensione a tutta la regione.