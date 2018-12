Natale a Minori col Presepe dipinto di Giacomo Palladino, che è diventato un cult

Tutti i borghi della Costiera Amalfitana, soprattutto d’inverno e in occasione del Natale, assumono un aspetto magico e incantato e tra questi si distingue Minori, una delle località che da qualche anno attrae sempre di piú visitatori e turisti.

Sarà per la cordialità dei suoi abitanti, sarà per la buona cucina (Minori é la città del gusto e del palato), sarà per la Pasticceria Sal De Riso (Via Roma, 80 telefono 089/877941) che è diventata meta obbligatoria per chi passa da Minori, sarà ancora per l’attaccamento alle tradizioni, certo è che questo borgo ha conservato magicamente e come per incanto il fronte mare, fatto di vecchi mulini e pastifici, divenendo un elegante centro di villeggiatura sia estivo che invernale.

Un vero e proprio cult

Per questo a Natale, tra le tante attrattive, ritorna il Presepe dipinto di Giacomo Palladino, un Vangelo della natività, che è diventato un vero e proprio cult.

Il Presepe figurato, fatto con sagome intagliate su compensato, nacque negli anni ‘80 a Sondrio dove l’autore Giacomo Palladino viveva e lavorava. La città lombarda con l’Amministrazione condivise l’idea dell’artista e ne facilitò la realizzazione del progetto.

Dal 2013 è sempre cresciuto

Il Presepe dipinto di Giacomo Palladino – Un viaggio della natività fu riproposto a Minori nel 2013 e da allora ė cresciuto per numero di figure e sagome, conquistando una vasta notorietà. L’opera artistica ė una raffigurazione del Natale, originale, fatta come un viaggio attraverso la storia dell’arte che va dal Trecento all’Ottocento, recuperando le pitture dei grandi artisti della Storia dell’Arte Italiana e non.

Si tratta di un lavoro certosino, fatto dall’artista in collaborazione con Giuseppe Apicella, Presidente della locale Pro Loco.

90 sagome dipinte e un sonoro unico

E il risultato di tanto lavoro è imponente: 90 sagome dipinte con maestria: i personaggi della natività: Maria, Giuseppe e il Bambino Gesú, I Magi, i pastori: 45 sagome di animali: conigli, galline oche… 45 figure di uccelli., e poi se la parte visiva attrae il visitatore, non di meno lo colpisce un sonoro fatto di suoni della natura come: cinguettii di uccelli, richiami, belati di pecore e armenti, nitriti di cavalli e altri animali domestici, il tutto si realizza in un ambiente unico: quello delle antiche Scuderie di un Palazzo del 700, messo a disposizione dalla famiglia Sammarco dell’Hotel Santa Lucia.

Volte a vela e Natività

Le suggestive volte a vela rendono ancora più preziosa la Sacra Rappresentazione della Natività. È un Viaggio nella Storia della nascita del Bambinello: dall’Annunciazione alla Strage degli Innocenti, dalla Fuga in Egitto all’ arrivo alla Grotta di Betlemme. Il tutto inserito in un ambiente che riecheggia le atmosfere della Costa d’Amalfi con i 5 dipinti che fanno da sfondo al racconto evangelico.

Tra le tante attrazioni della Costa d’Amalfi il presepe dipinto di Giacomo Palladino merita una visita (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 20, fino al 27 gennaio) Per informazioni: Pro Loco di Minori tel. 089/877087 – mail; prolocominori@alice.it. – www.prolocominori.it.

Critici e visitatori illustri

Hanno scritto sul Presepe di Palladino; Antonio Trucillo, poeta: Pasquale Ruocco, critico d’arte; Giuseppe Liuccio, giornalista: Massimo Bignardi, prof. di Storia dell’arte contemporanea, direttore della Scuola di Specializzazione in beni storico artistici presso l’ Università degli Studi di Siena: il sac. arch. Pasquale Imperati – ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici: Veronica Grippa, giornalista: Luigi Buonocore Direttore del Museo del Duomo di Ravello.

Tra i tanti che hanno lasciato un segno della propria presenza al Presepe, citiamo il Sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon e l’assessora Barbara De Nardi che cosi si sono espressi: “Splendido esempio di arte popolare, sintesi stupenda di emozione, fede e arte”.