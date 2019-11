Trecate: litiga con la moglie e la uccide, arrestato

Al termine di una violenta litigata un uomo di 30 anni, Domenico Horvat, ha accoltellato la moglie Barbara Grandi, di 39, uccidendola. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, in una palazzina di case popolari dell’Atc in via Sanzio, zona periferica di Trecate, in provincia di Novara. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.

Aveva dato l’allarme

A dare l’allarme è stato lo stesso compagno della donna, che ha chiamato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non c’era nulla da fare. Un altro fatto di sangue dopo quello dello scorso 2 novembre sempre nel popoloso centro a pochi chilometri da Novara, quando Rosario Saporito aveva ucciso per gelosia il fratello Daniele di 36 anni.