Torna la zanzara coreana: punge di giorno soprattutto al Nord e resiste al freddo

Per la prima volta la zanzara coreana (aedes koreicus), molto simile alla tigre e in grado di trasmettere all’uomo malattie, è arrivata in Italia facendo la sua comparsa iniziale in Liguria soprattutto nella zona del porto di Genova. Lo rilevano l’Istituto zooprofilattico e la Regione dopo aver compiuto un monitoraggio sottolineando che colpisce anche di giorno e che resiste al freddo.

Finora la tigre negativa a test della Zika

La zanzara coreana (Aedes koreicus), specie d’origine asiatica mai segnalata finora, si è estesa in Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. In Liguria l’Istituto ha analizzato le zanzare tigre catturate da 21 trappole posizionate in luoghi a maggior rischio, nessun esemplare è risultato positivo al virus Zika.

Le malattie che trasmette la coreana

La coreana può trasmettere una serie di patologie, le più gravi sono l’encefalite giapponese nell’uomo e la dirofilariosi negli animali, cani e gatti compresi.