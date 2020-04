Formiche in casa: le si respinge con limone, erbe aromatiche e menta

Con la primavera, le case di molti torneranno a essere invase dalle formiche, ma le si più combattere naturalmente. Dopo essersi accertati che gli ambienti siano igienizzati e le fessure da cui potrebbero passare chiuse, ecco come si può procedere.

Aceto e limone

I consigli, di NonSprecare.it partono dalla pulizia del pavimento, da fare con acqua, aceto bianco e olio essenziale di limone. La stessa miscela si usa anche per pulire porte e finestre.

Menta e caffè

Poi, con foglie di menta essiccate e sbriciolate, si sbriciolano nei punti d’ingresso dell’abitazione mentre il caffè, in chicchi o fondi, è utile per il giardino o per le zone in cui si mettono le piante di casa.

Alloro e origano

Infine alloro e origano possono essere messi in rametti sui ripiani e nelle dispense dove si conservano i cibi.