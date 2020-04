Temporali e grandinate: la Protezione Civile lancia un’allerta gialla in 7 regioni

Piogge, temporali e grandinate arriveranno a coinvolgere il 98% del territorio italiano. Il ciclone arrivato già nella seconda metà di ieri si è stabilizzato sull’Italia e – spiegano gli esperti del sito Ilmeteo.it – “sotto stretta osservazione sono al momento tutte le regioni del Nord, gran parte del Centro fino a molti tratti del Sud”. Si salvano, ma solo parzialmente, il versante adriatico delle Marche, la Puglia, la Sardegna e gran parte della Sicilia.

Fenomeni rilevanti sul Nord-Ovest

“Nelle prossime ore ci attendiamo ancora una fase di forte maltempo praticamente su tutto il Paese con fenomeni più importanti sull’estremo Nord-Ovest”, affermano ancora i meteorologi. In particolare sul Piemonte ci saranno forti piogge saranno possibili copiose nevicate sui rilievi sopra i 1700-1800 metri. “Rovesci, temporali e locali grandinate colpiranno in particolare la Toscana, il sud della Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Campania. Altrove il meteo si manterrà comunque molto instabile con frequenti piogge seppur meno intense”.

Tregua mercoledì

La situazione inizierà a migliorare solo domani, martedì 21 aprile, a partire dal pomeriggio mentre mercoledì le schiarite saranno più estese fino al ritorno del sereno. Ma la pausa potrebbe essere temporanea. Intanto, però, per oggi c’è un’allerta gialla per 7 regioni e per la precisione su Piemonte occidentale, sull’area meridionale dell’Emilia-Romagna, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e su gran parte della Puglia.