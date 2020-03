Esplode la primavera, ma il weekend sarà burrascoso con i venti freddi della Russia

Cambia il meteo nel weekend. Le prime avvisaglie di quello che si configurerà come un vero e proprio ribaltone si noteranno già da sabato, ma saranno più marcate domenica, quando ci attendiamo l’arrivo di venti freddi provenienti addirittura dalla Russia.

Sabato nebbia in val Padana

Vediamo dunque più nel dettaglio l’evoluzione di questo importante cambiamento cercando di capire soprattutto dove si farà maggiormente sentire.

Dopo un venerdì caratterizzato da primi disturbi al Nord-ovest, con rovesci e qualche temporale, nella prima parte del weekend l’atmosfera cambierà decisamente: nella giornata di sabato, oltre al ritorno di fitti banchi di nebbia sulla Val Padana, troveremo alcune note d’instabilità sulle aree più settentrionali del Triveneto, anche con deboli nevicate sui rilievi.

Piogge più diffuse in Sicilia

Sul resto del Paese il tempo sarà più tranquillo e soleggiato ad eccezione della Sardegna e della Sicilia dove una parziale influenza dovuta ad una circolazione ciclonica presente sul nord Africa causerà una maggiore nuvolosità e a piogge via via più diffuse sulla Sicilia meridionale e orientale.

Domenica arriva l’aria fredda

I segnali più evidenti dell’annunciato cambiamento si avvertiranno dalla giornata di domenica. Comincerà infatti ad affluire aria fredda sulle regioni settentrionali con tempo in peggioramento già dal mattino con precipitazioni sparse, dapprima sui rilievi alpini, poi in rapido spostamento verso la pianura Padana: qui si registreranno rovesci temporaleschi e nevicate in montagna a quote via via sempre più basse.

I fenomeni saranno un po’ meno probabili sui comparti più meridionali di Friuli e Veneto.

Anche al Centro il meteo comincerà a dare segnali di cambiamento nel corso della giornata festiva, quando arriveranno nubi e piogge sparse specie su Toscana, Umbria e fino al Lazio. Anche su questi settori saranno altamente probabili rovesci a sfondo temporalesco.

Il Sud, invece, non verrà ancora raggiunto dall’aria fredda, ma ciò nonostante il tempo farà i capricci, sempre per effetto della reiterata circolazione ciclonica presente sul nord Africa che causerà piovaschi sparsi specialmente sull’area ionica e nel Salento.

Calo termico al Nord e al centro

Da segnalare un deciso calo termico che si avvertirà al Nord e su gran parte del Centro con il freddo che verrà ulteriormente esaltato dal forte rinforzo dei gelidi venti nord-orientali che si faranno ulteriormente sentire all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni precedenti

Le previsioni di inizio settimana si stanno rivelando corrette. Sull’Italia è infatti arrivato l’anticiclone di primavera, una vasta area di alta pressione che garantisce giornate soleggiate e via via più miti. Il team del sito IlMeteo.it comunica che fino a venerdì prossimo, 20 marzo, le novità saranno davvero poche: il bel tempo la farà da padrone su tutte le regioni, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma a fare notizia saranno le temperature.

Valori sopra le medie

I valori massimi saliranno sopra le medie. I termometri al Centro-Nord saliranno fino a raggiungere e talvolta superare i 20 gradi su molte città. Farà caldo a Torino, Milano, Bologna, Padova, Firenze e Roma per fare qualche esempio. La giornata più calda sarà quella di oggi, giovedì 19 marzo, la vigilia dell’equinozio di primavera.

Nel weekend cambia tutto

I meteorologici avvisa che da sabato 21 marzo, però, le cose cambieranno. Masse d’aria gelida provenienti dalla Russia si prepareranno a fare irruzione sull’Italia. Il tempo peggiorerà dalle Alpi del Triveneto verso il resto del Nord con rovesci in serata e nottata. Domenica avverrà una violenta irruzione di venti freddi russi che provocherà oltre a un crollo delle temperature anche a una veloce fase di maltempo.

Clima: da oggi oltre 20 gradi sul Nord, ma nel weekend Bora e gelo, le notizie del 17 marzo 2020

Una vasta area di alta pressione si sta avvicinando all’Italia da Ovest e già da ieri, lunedì 16 marzo, si è manifestata su tutto il Paese portando a un generale innalzamento delle temperature. Ma – avvertono gli esperti del sito IlMeteo.it – l’inverno non è ancora alle spalle. Anzi.

In avanzamento

“Se escludiamo qualche timido disturbo al Sud dovuto per altro solo ad una modesta nuvolosità”, spiega IlMeteo.it, “il tempo sarà ben soleggiato su tutto il resto del Paese e con temperature in lieve e contenuta ripresa. Martedì 17 l’alta pressione avanzerà ulteriormente portando condizioni meteorologiche decisamente stabili su tutte le regioni con qualche nuvoletta di passaggio sulla Sardegna e su alcuni tratti del Centro. Temperature in ulteriore lieve aumento”.

A metà settimana

La situazione resterà abbastanza stabile tra mercoledì 18 e venerdì 19. “Al Centro-Nord avremo solo qualche nube in più”, ma “da segnalare invece un deciso aumento delle temperature con picchi ben oltre i 20 gradi su alcuni tratti del Nord e del Centro”.

Il crollo da sabato

Tuttavia, a cavallo del weekend, “aria molto fredda viaggerà verso nostro Paese e se tutto verrà confermato, già da sabato sera gelidi venti di Bora potrebbero colpire i settori del Nord-Est, preludio a un severo e freddo peggioramento del tempo pronto a compromettere la domenica e l’inizio della successiva settimana”.