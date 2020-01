Branko di gennaio: Gemelli fai coming out, Pesci nessun potrà intralciarti

Feste finite, si torna alla normalità. Gennaio, per molti, ha il sapore dei più duri lunedì invernali, quelli che segnano la ripresa del lavoro… Ma un nuovo inizio è anche un insieme di speranze. Branko, col suo “Branko 2020, calendario astrologico” (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine) cerca di farci chiarezza su quello che le stelle ci dicono…

Branko, col suo “Branko 2020 calendario astrologico” (Mondadori, 13,90 euro)” cerca di fare chiarezza su quello che sarà…

Vediamo i segni uno ad uno…

Ariete

Lo dice la cifra stessa: il 2020 è un anno che parla chiaro, che ribadisce i concetti. Si chiude un ciclo della vostra vita e se ne aprirà, fra dodici mesi, un altro completamente diverso, ma voi dovrete dimostrare di essere maturati. Dovrete essere concreti, razionali, puntare al sodo, almeno negli affari e nella vita pratica. In amore invece potete scatenarvi e sognare. Nella prima parte di gennaio Venere procura incontri e bellissime occasioni…

Toro

L’anno esordisce con buone notizie. Venerdì 3 Marte si sposta in territorio neutro, proprio mentre Mercurio si congiunge a Giove in superbo trigono al vostro segno. Un potente vento stellare proviene dall’amico Capricorno, che vede Saturno e Plutone congiunti per quasi tutto il mese. Ottime Lune per gli affari, tutta la settimana lavorativa dal 6 al 10 vi permette di concludere parecchio, potete vincere una causa che si trascina da tanto…

Gemelli

Carissimi figli di Mercurio, noi che leggiamo il cielo e amiamo tutti i segni, perchè ognuno di loro ha qualcosa di unico, dobbiamo fare “coming out” e confessarvi che siete tra i preferiti. Tuttavia non è sempre un cielo “stellare” e a volte vi trovate sottotono, un po’ seriosi. È proprio contro questa fragilità che dovrete combattere. Se l’amore vi dà qualche grattacapo dal 13 in poi, consolatevi con Mercurio che sarà perfetto per qualche buon affare…

Cancro

Il nuovo anno vi accoglie con la sognatrice Luna in Pesci. Il cielo non è così male, ma dovete ancora rendervi conto degli effetti del nuovo panorama stellare, connotato da una forte presenza di pianeti in Capricorno. Non lasciatevi scoraggiare però: si tratta dell’effetto di Giove in opposizione che si somma a Sole, Plutone e Saturno. Agite con cautela nelle collaborazioni, nel rapportarvi all’ex non è mai possibile chiudere del tutto…

Leone

Il 2020 si apre con un faro puntato sul vostro lavoro. Già da un paio di anni Saturno si è incaricato di stabilizzare la vostra situazione, diversi giovani sono riusciti a trovare il loro posto nel mondo, altri hanno fatto buoni passi in avanti nella carriera, anche se hanno dovuto affrontare imprevisti e difficoltà. Le avventure nascono con molta facilità in questo mese: uno sguardo ammiccante, una frase provocante e il gioco è presto fatto…

Vergine

Iniziate il 2020 con il carico “grosso” direbbero i giocatori di tresette o briscola. Giove, Saturno e Plutone sono in Capricorno sino alla fine dell’anno, in più in gennaio sono nello stesso punto del cielo anche il Sole e Mercurio. Insomma i vostri razzi stellari sono caricati di carburante potentissimo. Non dovete preoccuparvi per qualche giornatina storta perchè non ci sono stelle che possono avere al forza di causare litigi o discussioni importanti…

Bilancia

Eccovi all’ultima tappa del corso di laurea triennale in forza e carattere, tenacia e assunzione di responsabilità diretto dal professore Saturno. Gennaio però inizia con un po’ di fatica dato che anche il Sole e Mercurio sono in quadratura. Il cielo pensa a voi: sino al 13 sentirete i raggi della dolce Venere che vi danno la sicurezza di gennaio, l’acutezza di Mercurio e poi del Sole. Venerdì 24 il novilunio è un bel punto del vostro cielo: un incontro è alle porte!

Scorpione

Com’è bella la Luna in Pesci congiunta a Nettuno che apre questo nuovo anno. Romantica, struggente e passionale, vi invita alle scorribande amorose. Il sesso non manca, Marte è forza erotica, possesso, intraprendenza; anche quando il 3 vi lascia per passare in Sagittario non è niente male, poi venerdì 10 splende bella e attiva. La stella dell’amore però è un po’ fredda e spegne il vostro entusiasmo amoroso. Abbiate pazienza con i figli…

Sagittario

Come reagirà l’incredibile, imprevedibile, scanzonato, centauro dello zodiaco ai nuovi intrecci astrali? Ogni anno c’è il timore di non riuscire a dare l’esatta interpretazione, ma poi, osservando il cielo astrale, ci si rende conto che sono gli stessi pianeti a parlare, a tratteggiare un quadro di quello che accadrà. In questo mese c’è la possibilità di qualche cavalcata d’amore; magari vi farà soffrire un po’ coi suoi giochetti, ma che passione…

Capricorno

È un anno davvero importante quello che vi aspetta, dovrete dimostrare tutta la vostra bravura. Avete stelle molto potenti, un pesante carico di responsabilità che solo voi, forse, siete in grado di sopportare fra tutti i segni dello zodiaco. Il cielo vi ha dotati di armi efficaci per costruire un futuro radioso. Dovete agire ora però, un’occasione così chissà quando vi ricapiterà. Da lunedì 13 anche l’amore rifiorisce, teneri sguardi spuntano come bucaneve davanti a voi…

Acquario

Il 2020 vi piacerà. Si tratta, è vero, di un anno di passaggio, che prelude a una nuova fase che partirà nel 2021, ma proprio per questo va vissuto bene. Inoltre il cielo vi riserva un paio di ottime sorprese che vi daranno una carica straordinaria. Iniziate in compagnia della stella più gentile. La seconda parte del mese è più professionale: Venere dal 13 influenza il settore del denaro, dei possedimenti, e due giorni dopo Mercurio, stella degli affari, approda nel vostro cielo…

Pesci

Per voi, un anno intero sotto l’ombrellone del vostro padre Giove è un dono meraviglioso. Nessun nemico potente potrà intralciarvi, nessun contrasto, nessun fastidio, dovrete fare i conti solo con qualche stella veloce nel suo corso normale e con piccole punzecchiature da parte di Venere. Per ottenere la vittoria dovrete sporcarvi un po’ le mani, insistere, ingoiare un rospo, ma ce la farete. Giove sarà con voi tutto il mese, ne potete trarre vantaggio…