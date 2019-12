Maltempo: Liguria osservata speciale per il rischio alluvioni e mareggiate

Condizioni meteo già precarie sono in peggioramento. Lo annunciano gli esperti del sito IlMeteo.it, secondo cui il “clou sarà nella giornata di” domani, “venerdì 20 dicembre quando molte regioni italiane si troveranno sotto il segno del maltempo con forte rischio di piogge alluvionali”. Intanto per oggi, giovedì 19 dicembre, prosegue al Sud una fase semiautunnale in forza dei venti di scirocco.

Pomeriggio più teso

Per quanto riguarda il peggioramento, “nella prima parte della mattinata di venerdì, il cielo sarà già piuttosto grigio al Nord-Ovest, ma si tratterà inizialmente di un peggioramento di normale amministrazione in questo periodo dell’anno. Attenzione piuttosto alle ore successive quando l’atmosfera e i cieli si faranno sempre più cupi e minacciosi, pronti a scaricare forti precipitazioni ad iniziare dal basso Piemonte e dalla Liguria centrale e di Ponente” con rischio di mareggiate.