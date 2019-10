Mika torna a X Factor, ma solo come ospite il 24 ottobre del live show

Un gradito ritorno, ma niente di più. Mika torna come ospite sul palco, nella puntata d’esordio del live show dell’edizione 2019, in onda giovedì 24 ottobre.

Protagonista di una straordinaria carriera artistica, con certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti, Mika torna per una notte a X Factor per una performance inedita e sorprendente e per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My Name Is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”.

La prima puntata dei Live di X Factor 2019 sarà su Sky Uno giovedì 24 ottobre alle 21.15, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.