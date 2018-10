Domani semifinale Italia-Cina, Mazzanti: “Azzurre concentrate” (Rai2, 9,10)

Il terzo set

Le azzurre non si arrendono e conducono a lungo il terzo set. Si portano alla fine sul 24-10 con 4 set point da giocare. Egonu, Chirichella e Danesi sugli scudi. Ma l’Italia non chiude il set e le serbe arrivsano a due punti.

Il set si chiude a favore delle azzurre: 25-23.

Dieci su dieci prima della Serbia

Dieci su dieci. E stamattina la Serbia, una sfida importante che poteva essere da dentro o fuori. Ma invece le azzurre battono le padrone di casa del Giappone 3-2 al tie break (15-13 dopo un ultimo emozionante punto arrivato con l’avallo della Var) e sono già entrate tra le top four del Mondiale giapponese.

L’incontro con la Serbia che si gioca alle 9 (diretta Rai2) serve solo a stabilire, quindi, gli incroci per la semifinale e, possibilmente, un nuovo record di vittorie consecutive.

C’è tutto questo ma anche tanto altro, cuore, volontà, determinazione, sofferenza, esaltazione, nel decimo successo di fila che Paola Egonu, Miriam Sylla, la capitana Cristina Chirichella e le altre hanno consegnato alla storia della pallavolo italiana, facendo tornare agli occhi le meraviglie del 2002, quando l’Italia vinse il mondiale.

Sedici anni dopo

A distanza di 16 anni può arrivare adesso un’altra medaglia e sognare è più che lecito dopo lo spettacolo offerto oggi dalle ragazze di Davide Mazzanti, che meglio non avrebbe potuto festeggiare i suoi 42 anni, che hanno schiacciato le fortissime padrone di casa dopo una partita sulle montagne russe (25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13) che le ha viste due volte avanti e per due volte riprese.

Ma l’Italia – anche quando è stata in difficoltà per la prima volta in questo mondiale – non si è mai arresa e grazie soprattutto ad una grandissima Egonu (nella foto qui sopra) capace di infilare ben 36 punti. Stamattina, intanto, c’è la Serbia, anch’essa già sicura dell’accesso in semifinale, per il primato nel girone. Per le azzurre si tratta delle quarta semifinale iridata della propria storia dopo il 2002, 2006 e 2014.

Nelle semifinali incontreranno una tra Cina, Usa e Olanda, protagoniste dell’altro minigirone.