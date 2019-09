Renzi si porta a Italia Viva 13 senatori e “scombina” anche i ruoli nel governo (i nomi)

Matteo Renzi porta in Italia Viva 13 senatori, scombinando un po’ gli equilibri non solo del gruppo Pd, ma anche delle commissioni di palazzo Madama.

Lasciano, infatti, il Pd l’attuale ministro per le politiche agricoleTeresa Bellanova che diventa capo delegazione dei renziani al governo e che da senatore era in Commissione Industria. In Commissione Finanze, invece, i renziani che cambiano casacca sono 3: Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini, Leonardo Grimani.

Via vai nelle Commissioni

Il parlamentare sardo Giuseppe Cucca è componente della Commissione Giustizia, mentreDavide Faraone è agli Affari Costituzionali.

Le altre new entry sono: Nadia Ginetti alle Politiche per l’Unione europea (XIV commissione);Ernesto Magorno in Commissione Agricoltura; Laura Garavini, vicepresidente della Difesa; il piemontese Mauro Maria Marino, uomo ‘chiave’ nell’iter delle leggi di bilancio a Palazzo Madama, è invece il vicepresidente della commissione Bilancio; Daniela Sbrollini, componente della commissione Agricoltura e della bicamerale sulle Questioni regionali; Valeria Sudano membro sia dell’Ambiente che dell’Antimafia.

Donatella Conzatti da Forza Italia

Dalle file di Forza Italia arriva poi Donatella Conzatti, esponente della Commissione Finanze e di quella contro il Femminicidio.

“Ci impegniamo fino al 2022”

“Nel momento in cui prendiamo l’impegno di garantire che la legislatura arrivi almeno fino all’elezione del Presidente della Repubblica, nel 2022, noi non faremo quelli che fanno il controcanto quotidiano”, assicura ai microfoni di Rai Radio3, Matteo Renzi che conferma l’intenzione di presentare il simbolo di Italia Viva alla Leopolda.

“Italia Viva” copiata da Veltroni

Nell’attesa di conoscere il simbolo, il nome “Italia Viva” ha già scatenato non poche polemiche visto che è lo stesso che usò l’ex segretario dei Democratici, Walter Veltroni nella campagna elettorale del 2008 quando il Pd (37,55%) perse le elezioni contro il Pdl (46,81%) di Silvio Berlusconi.

La scritta “Italia Viva”, a caratteri cubitali bianchi su sfondo verde chiaro, apparve sul pullman con il quale Veltroni andò in giro per l’Italia.

“Non sarò io a partecipare ai tavoli – spiega poi Renzi – ma ci sarà il segretario o il leader. Lo decideranno nei prossimi giorni. Ma se la mia presenza è considerata ingombrante, si sappia che non ho fatto questa operazione per sedermi attorno a un tavolo”.

Duro commento dell’ex segretario Dem Pierluigi Bersani: ‘Da Renzi solo vecchia strategia, lui vuole un partito personale’