“Guarisce dal coronavirus”: l’Antitrust blocca vendita di finto farmaco da 600 euro

L’Antitrust ha sospeso la commercializzazione di un farmaco antivirale venduto a più di 600 euro e disposto l’oscuramento del sito di vendita. Lo annuncia l’Autorità. Il farmaco “generico Kaletra”, che contiene i principi attivi di un antivirale per l’Hiv, veniva reclamizzato come l'”unico farmaco contro il coronavirus (covid-19)” e l'”unico rimedio di combattere il covid-19″ anche se per ora non esiste una cura efficace contro il virus.

Provvedimento di oscuramento e sospensione

L’authority aveva avviato un procedimento istruttorio e “deciso in via cautelare l’oscuramento del sito web farmacocoronavirus.it e la sospensione dell’attività di promozione e commercializzazione del farmaco “generico Kaletra”, attualmente in corso sul sito al prezzo di 634,44 euro”. Il provvedimento di oscuramento e sospensione “è motivato dall’esigenza di interrompere la diffusione di una pratica estremamente grave, tale da rendere urgente e indifferibile l’intervento dell’Autorità”.

“Non esiste cura ufficiale”

Il farmaco, aggiunge l’Antitrust, “che contiene i principi attivi propri di un antivirale per il trattamento delle infezioni da Hiv, viene reclamizzato come ‘unico farmaco contro il coronavirus’ e ‘unico rimedio di combattere il coronavirus’ pur se, allo stato, come dichiarato dalle autorità sanitarie mondiali, non esiste una cura efficace per combattere il virus”.