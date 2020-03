Torna l’ora legale: tra sabato 28 e domenica 29 marzo si dorme un’ora in meno

Ora legale 2020: nella notte a cavallo tra sabato 28 e domenica 29 marzo bisognerà spostare avanti le lancette di un’ora. Il cambio scatta alle 2 che diventeranno le 3 del mattino con la conseguenza che si dormirà un’ora in meno.

Ancora in vigore in Italia

Per quanto riguarda l’abolizione del cambio tra ora solare e ora legale, in Italia resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta per mantenere invariata la situazione attuale. L’Unione Europea ha abolitoa l’obbligo per i Paesi membri di “spostare del lancette”: ogni Stato sarà chiamato a decidere nei prossimi due anni se rimanere con l’Ora Solare o adottare l’ora Legale.

Cosa accade nel 2021

Entro il 2021 gli stati dovranno scegliere quale orario adottare e non ci saranno più spostamenti all’interno della propria nazione. La possibilità di avere più ore di luce a disposizione è un vantaggio soprattutto i paesi dell’Europa meridionale, in quanto, nel Nord del Continente, al contrario, le giornate durante la stagione estiva sono già molto lunghe a causa della vicinanza con il Polo Nord.