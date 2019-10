Oggi ancora sole: da domani al Nord-Ovest pioggerella autunnale e freddo

Giornata di tempo stabile e almeno a tratti soleggiato su quasi tutta Italia, quella di oggi, giovedì 17 ottobre. Le previsioni degli esperti del sito IlMeteo.it parlano di una metà settimana mite con “qualche annuvolamento al mattino in Puglia, sulla Toscana, in Liguria e al Nord-Est. Nel corso del pomeriggio o dalla sera nubi in aumento al Nord-Ovest. Non si prevedono piogge significative”. Le temperature minime restano stazionarie al Nord-Ovest mentre sono in sensibile diminuzione altrove. Massime in generale stazionarie o in lieve calo.

Resiste il Centro-Sud

Domani, venerdì 18 ottobre, invece il cambiamento si farà più marcato. Infatti “al Nord cielo nuvoloso, e non si esclude un po’ di pioviggine sul settore centrale della Liguria e sulla pianura lombarda. In giornata tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna; qualche annuvolamento sul resto del Nord e nel sud della Sicilia, senza piogge di rilievo”.