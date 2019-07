Torna il grande caldo: da venerdì più di 30 gradi al Centro-Nord e in Sardegna

Cambia tutto nella situazione del meteo. Entro pochi giorni, infatti, si registrerà il ritorno di temperature decisamente più elevate fino a 10 gradi. Fino a venerdì, scrivono gli esperti del sito IlMeteo.it, complice l’assenza dell’alta pressione e una reiterata ingerenza di qualche temporale sulle regioni del Nord, le temperature continueranno ad assumere un atteggiamento consono al calendario.

Alta pressione sub tropicale

Ma le cose potrebbe cambiare a cavallo del prossimo weekend, quando l’alta pressione sub tropicale sembra risvegliarsi da questo temporaneo letargo. Il suo alito caldo comincerà ad accarezzare il nostro Paese e già da domenica le temperature torneranno di stampo tipicamente estivo con valori prossimi ai 33-34 gradi in particolare al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Boom la settimana prossima

Sarà invece dalla prossima settimana che si comincerà a parlare di un ritorno del grande caldo. L’anticiclone africano infatti, troverà l’energia giusta per risalire di latitudine puntando principalmente verso la vicina penisola iberica, ma coinvolgendo ugualmente anche l’Italia. Ci attendiamo allora un ulteriore e decisa crescita dei termometri che raggiungeranno valori fino a 10 gradi in più rispetto a questi giorni.

Temporali e caldo africano: temperature su e giù, ma da venerdì si torna a 30 gradi, le notizie del 16 luglio 2019

Settimana altalenante dal punto di vista meteorologico: passeremo da un ciclone freddo e carico di temporali al ritorno del caldo africano. Partendo dalla giornata di oggi, martedì 16 luglio, avvertono gli esperti del sito IlMeteo.it, il vortice ciclonico porterà un’ondata di maltempo sulle regioni del Sud, con rovesci temporaleschi, talvolta molto forti, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul resto dell’Italia prevalenza di sole anche se soffieranno intensi venti di maestrale sul mar Tirreno e di bora sul mar Adriatico.

Domani rovesci locali al Nord

Domani, mercoledì 17 luglio, arriverà la prima svolta con la rimonta dell’alta pressione: di conseguenza avremo tanto sole da Nord a Sud con temperature in generale aumento che si attesteranno sui classici valori di queste settimane estive. Nel corso di giovedì 18, invece, un debole calo della pressione e il contemporaneo ingresso di correnti più instabili in quota favorirà la formazione di temporali sulle Alpi e in locale discesa sulla pianura padana specie su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Bel tempo invece sul resto dei settori.

Sole verso il weekend

Venerdì, infine, e per tutto il weekend ci aspettiamo il decisivo ritorno dell’anticiclone africano che riporterà condizioni meteorologiche prettamente estive su tutto il Paese. Avremo prevalenza di sole ovunque con valori termici diffusamente oltre i 30 gradi.