Zeffirelli a Firenze: oggi camera ardente, domani i funerali in Duomo

Si svolgeranno domani, martedì 18 giugno, in Duomo a Firenze i funerali di Franco Zeffirelli, morto sabato a Roma a 96 anni.

A officiare il rito funebre sarà l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori.

È quanto si apprende nella città dove Zeffirelli era nato il 12 febbraio 1923.

Il salone dei 500, in Palazzo Vecchio, ospita invece oggi, lunedì 17 giugno, la camera ardente, dalle 11 alle 23.

Anche la Cappella musicale ai funerali

I funerali, ha poi reso noto la Fondazione Zeffirelli, si terranno alle 11 di martedì 18 giugno e prenderà parte al rito anche la Cappella musicale della cattedrale di Firenze diretta da Michele Manganelli.

A Firenze domani lutto cittadino

Nel giorno delle esequie, come annunciato ieri dal sindaco Dario Nardella, a Firenze sarà proclamato lutto cittadino.

I funerali nella cattedrale di Santa Maria del Fiore sono un’eccezione per le personalità laiche: l’ultima volta è stato per le esequie del poeta Mario Luzi, il 2 marzo 2005; in precedenza, il 7 novembre 1977, il rito funebre in Duomo era stato officiato per Giorgio La Pira, il ‘sindaco santo’ di Firenze. Il maestro riposerà nella cappella di famiglia del cimitero fiorentino delle Porte Sante, a San Miniato al Monte.

Il regista Franco Zeffirelli, all’anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli, è morto ieri nella sua casa di Roma, sull’Appia Antica, assistito dai figli adottivi Pippo e Luciano, da un medico e dal parroco della chiesa di San Tarcisio che ha benedetto la salma.

Circa una settimana fa, secondo quanto si è appreso dalla famiglia, aveva ricevuto l’estrema unzione.

“Si è spento serenamente – riferiscono i familiari – dopo una lunga malattia, peggiorata negli ultimi mesi”.

Il Maestro riposerà nel cimitero delle Porte Sante di Firenze.

