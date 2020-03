Tutti a casa: da sabato 3 puntate di “Viva Raiplay!” in prima serata su Rai1

Il meglio di “Viva Raiplay! #iorestoacasasuraiuno”, il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva dal 21 marzo su Rai1, il sabato in prima serata in 3 appuntamenti. Dopo il grande successo di Viva RaiPlay! e del Festival di Sanremo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult.

Fino al 4 aprile

Il 21 e 28 marzo e sabato 4 aprile, Fiorello terrà compagnia agli italiani attraverso le immagini dei più bei momenti di Viva RaiPlay! montate e confezionate per la prima serata di Rai1. “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno”, “grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell’impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse”.