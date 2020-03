Spostamenti e coronavirus: c’è nuovo modulo da stampare e da compilare (download)

Attenzione! C’è un nuovo modulo da scaricare sul sito del ministero degli Interni per sposatrsi per motivi giustificati. Il modulo è identico al precedente, ma con una asggiunta.

Si dichiara di non essere in quarantena. Si tratta di un’autocertificazione, come nei casi precedenti.

Qui trovate il nuovo modulo: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf

I moduli precedenti

Per chi avesse necessità di spostarsi, è disponibile il nuovo modello di autocertificazione da portare con sé e da esibire ai controlli disposti sul territorio. Il modulo segue e sostituisce quello precedente: il primo era stato diffuso quanto la zona rossa riguardava la Lombardia e 14 province; quello nuovo, scaricabile sotto, invece, è da utilizzare ora, che tutta Italia è stata dichiarata zona protetta.