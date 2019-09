Fiammata africana sul Centro-Sud: massime fino a 37 gradi

Temperature record per il periodo tra oggi, lunedì 16 settembre, e domani, martedì 17, quando sono attesi picchi fino a 37 gradi. Lo annunciano gli esperti del sito IlMeteo.it che parlano di “fiammata africana”. Le massime più intense si registreranno sulla Sardegna. Ma “si toccheranno i 34-35 gradi ancora nelle zone orientali della Sicilia. Tanto caldo comunque anche sul resto del Centro Sud con punte di 31-32 gradi a Napoli, Roma e Firenze”. L’ondata non risparmierà nemmeno il Nord dove sono attesi 30-32 gradi sulla Pianura Padana in particolare a Milano, Verona, Bologna, Ferrara e Padova.

Cambia da mercoledì

“Ma quando finirà questa ondata di calore?”, aggiungono i meteorologi. “Se tutto verrà confermato già da mercoledì 18 aria più fresca in arrivo dalla Russia e qualche temporale, cominceranno ad erodere la calda campana anticiclonica portando un primo crollo termico al Nord che potrà essere maggiormente avvertito sulle aree nord orientali. Successivamente con il dilagare dell’aria fredda, anche il resto delle regioni subiranno un importante calo termico. Rispetto a questi giorni la flessione sarà di circa 10-12 gradi”.