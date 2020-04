Branko di aprile: Ariete qualche intoppo qua e là, Capricorno Venere ti aiuta

Aprile è da sempre famoso per il suo primo giorno, da tutti ricordato come il momento in cui si fanno gli scherzi di tutti i tipi. Visto il periodo ognuno di noi dovrà adeguarsi a farlo a “distanza”. Ma che altro possiamo attenderci?

Branko, col suo “Branko 2020, calendario astrologico” (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine) ci dà una mano a capirne di più. Vediamo i segni uno ad uno…

Ariete

Il vostro mese inizia con un po’ di tensione ma si tratta soltanto di una Luna storta che provoca qualche nervosismo di troppo. Gli innamorati dello zodiaco come Venere e Marte favoriscono delle relazioni particolari, magari con chi ha una personalità molto diversa dalla vostra. Con questo profumo di primavera che vi avvolge e dirotta le energie verso l’amore, il campo pratico risulta un po’ meno interessante del solito, con qualche intoppo qua e là…

Toro

Non è un male che Saturno anticipi un po’ il suo arrivo perché questo vi darà tempo di fare qualcosa che vi appartiene molto: individuare i primi problemi e premunirvi. Da luglio a dicembre quando la stella delle prove sarà nuovamente bellissima avrete modo di mettere in sicurezza tutti i punti deboli della vostra vita e ridurre il più possibile i rischi, per affrontare il transito con estrema serenità. Non perdete la testa se il 4, il 10 il 16 e il 30 saranno giornate dure…

Gemelli

Venerdì 3 aprile: segnate in rosso questo giorno sul calendario perché rappresenta per voi la data dell’inizio ufficiale della vostra primavera. Il tuo cielo vira al bello stabile con Venere, stella dell’amore, che entra trionfale, bella e disinvolta. Se sei sicura del tuo sentimento investi: vai a convivere, sposati, innamorati follemente. Anche le amicizie hanno qualcosa di fresco e leggero. Venere ti rende simpatica e attraente…

Cancro

Anche se il cielo non è del tutto limpido, restano contro il Sole, Giove e Plutone, il panorama zodiacale è mutato in meglio. Marte in Acquario vi spinge a occuparvi delle situazioni patrimoniali che riguardano la famiglia. Beni in comune o ereditari sinora indivisi, proprietà immobiliari, aziende a conduzione familiare ma anche società di persone che richiedono tempo che arriverà. Non abbiate fretta nemmeno nel definire tutte le questioni legali…

Leone

Il vostro Sole è amico e significa molto. I suoi caldi raggi vi rafforzano e sabato 11 subito prima di Pasqua, arriva anche Mercurio a additarvi la via del nuovo, di strade completamente diverse da quelle battute finora. Ci sono Lune intriganti come quella piena di mercoledì 8, oppure focosa del fine settimana di Pasqua: potreste trovare davvero qualche spunto interessante. Badate però alla salute: il vostro corpo mostra gli effetti degli stravizi…

Vergine

Il primo giorno del mese, e non è uno scherzo, c’è un vivace Primo Quarto di Luna nel vostro settore degli incontri. Qualcosa di nuovo arriva e vi farà senz’altro piacere: un’amicizia, un flirt, un amore, un gruppo di persone simpatiche che vi accoglie nella loro cerchia. La stessa Venere che spesso è fastidiosa non vi ostacola certo nella ricerca e nella vostra ascesa. Tenete d’occhio i cambi di Luna (1, 8, 14, 23 e 30) che portano notizie da non sottovalutare…

Bilancia

Anche se il Sole è ostile in Ariete il cielo si può dire definitivamente luminoso, tra i più limpidi del 2020. I raggi più graditi vengono dalla vostra stella guida, l’affascinante Venere, che venerdì 3 inizia un lungo transito da sfruttare al meglio. L’ambito professionale sarà vivace e coinvolgente; dovete però stare attenti alla concorrenza che non si farà attendere, e guardarvi intorno il più possibile. Pasqua sarebbe da fare in viaggio ma ora… chissà!

Scorpione

Inizia la primavera con Marte congiunto a Saturno e in urto con Urano, un’esperienza per palati fini e molto forti. Avete sette vite come i gatti e dopo un iniziale giramento di testa saprete rialzarvi e ricominciare più tenaci di prima. Tra il 23 e il 30, cambi di Luna ostili, ma anche a Pasqua sarebbe bene stare molto attenti a qualche passo falso dietro l’angolo. Assolutamente vietate le imprudenze, ne va della vostra salute sia fisica che mentale…

Sagittario

La primavera è alle porte, ne sentite il profumo, i primi tepori; i pensieri d’amore risvegliano in voi lo spirito cacciatore. Siete come delle spugne che assorbono tutti gli input che vi arrivano dall’amica natura e cercate di sintonizzarvi con quella vibrazione. Sino a Pasqua potete, dovete, prendervela comoda, poi Mercurio diventa positivo e stimola le idee, propizia lo studio. Per l’amore il desiderio sarà il protagonista del vostro mese…

Capricorno

Il vostro protettore Saturno vi ha lasciato e vi sentite subito più leggeri, come senza una guardia che vi sta costantemente alle spalle e vi osserva e giudica. Potreste però essere disorientati. Non innervositevi se non va tutto come vorreste, perché col tempo le cose si accomoderanno. Venere vi favorisce se cercate il primo impiego lavorativo. Badate alla salute soprattutto nei giorni dell’1, 8 e 14. Saturno ripagherà impegno e costanza…

Acquario

Ora che avete Saturno nel segno andate avanti come un panzer, come un carrarmato. Dal primo giorno del mese cominciate a sentirvi passionali e incantevoli. Trovate la persona giusta, magari la incontrate durante un breve spostamento, potreste rendervi conto di poter fare pazzie pur di averla. Le ossa però sono intorpidite, cercate di non esagerare perché la salute in linea di massima sarà buona. La vita pratica galoppa a pari passo con quella sentimentale…

Pesci

Dopo due mesi di presenza nel vostro cielo è giunto il momento di salutare il furbo Mercurio che subito prima di Pasqua si trasferisce nel fuoco dell’Ariete. Non è un punto del cielo che vi è nemico, anzi. Serpeggia però una certa pigrizia che dovete vincere, probabilmente causata da Marte che raggiunge Saturno in Acquario. L’astro dell’amore è molto diverso da voi e dovrete prestare attenzione perché è una farfalla che passa leggera di fiore in fiore…