Crema idratante per le mani: si fa in casa con limone, yogurt e miele

In giorni in cui lavare le mani costantemente è diventato un imperativo, la crema con cui mantenere la pelle morbida ed evitare screpolature la si può fare in casa con succo di limone, yogurt bianco e miele da versare in una ciotola. Per amalgamare si usa un cucchiaio di legno con cui si mescola con energia. Quando la miscela sarà ben amalgamata, si mette la ciotola in frigorifero per un’ora.

Meglio conservare la crema in frigorifero

Una volta raffreddata, si versa in un vasetto da conservare di nuovo in frigo per evitare che si formino muffe. Infine, quando la si applica, soprattutto la sera, il consiglio è quello di indossare per una mezz’ora un paio di guanti usa e getta. Alla fine, dopo un ultimo risciacquo, le mani saranno idratate e morbide.