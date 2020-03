Bologna, comune di Medicina zona rossa: “Virus in grave progressione”

Chiuso il Comune di Medicina, in provincia di Bologna, che annovera 16.000 abitanti circa. Dalla mezzanotte appena trascorsa, non si può uscire dal paese emiliano e dalla frazione di Ganzanigo. Lo annuncia un comunicato della Regione che, in accordo con il prefetto, il sindaco e la Città Metropolitana, ha deciso che “possono entrare i soli residenti ancora fuori dall’area circoscritta e chi lavora nei servizi pubblici e privati essenziali”.

I numeri dell’aumento

La ragione sta nella “grave e rapida progressione nei pazienti ed elevata diffusibilità”. Progressione che, numeri alla mano, si traduce in “54 casi accertati di Coronavirus, 8 decessi, 22 ricoveri ospedalieri (5 dei quali in terapia intensiva in condizioni critiche) e 24 casi in isolamento fiduciario domiciliare, oltre a 102 soggetti posti in isolamento fiduciario domiciliare a seguito di contatti stretti di casi accertati”.

A rischio un milione di persone

Si aggiunge il rischio di rapida diffusione del Covid 19 nel contesto dell’area del comune di Medicina, della conseguente estensione alle aree limitrofe e, potenzialmente, all’intera area metropolitana bolognese, ad alta densità di popolazione, mettendo a rischio fino a un milione di persone.

I divieti dell’ordinanza

Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce i seguenti provvedimenti: