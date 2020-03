Clima: oltre 20 gradi sul Nord da domani, ma nel weekend Bora e gelo

Una vasta area di alta pressione si sta avvicinando all’Italia da Ovest e già da oggi, lunedì 16 marzo, si manifesterà su tutto il Paese portando a un generale innalzamento delle temperature. Ma – avvertono gli esperti del sito IlMeteo.it – l’inverno non ancora alle spalle. Anzi.

In avanzamento

“Se escludiamo qualche timido disturbo al Sud dovuto per altro solo ad una modesta nuvolosità”, scrive IlMeteo.it, “il tempo sarà ben soleggiato su tutto il resto del Paese e con temperature in lieve e contenuta ripresa. Martedì 17 l’alta pressione avanzerà ulteriormente portando condizioni meteorologiche decisamente stabili su tutte le regioni con qualche nuvoletta di passaggio sulla Sardegna e su alcuni tratti del Centro. Temperature in ulteriore lieve aumento”.

A metà settimana

La situazione resterà abbastanza stabile tra mercoledì 18 e venerdì 19. “Al Centro-Nord avremo solo qualche nube in più”, ma “da segnalare invece un deciso aumento delle temperature con picchi ben oltre i 20 gradi su alcuni tratti del Nord e del Centro”.

Il crollo da sabato

Tuttavia, a cavallo del weekend, “aria molto fredda viaggerà verso nostro Paese e se tutto verrà confermato, già da sabato sera gelidi venti di Bora potrebbero colpire i settori del Nord-Est, preludio a un severo e freddo peggioramento del tempo pronto a compromettere la domenica e l’inizio della successiva settimana”.