Cibo, lista di attività e cura di sé: strategie per resistere alla quarantena

Non so quale filosofo, ma sicuramente qualcuno diceva di guardare sempre il lato positivo di ciò che ci accade e ora più che mai è il momento di rendere tale detto la chiave di questi giorni di grande difficoltà per l’intero paese perché è proprio in questi momenti che ci mettiamo davvero alla prova.

Questo periodo di quarantena forzata può essere infatti un’ottima occasione per noi stessi poiché, oltre a essere una grande esperienza di vita, può essere il giusto momento per fare tutte quelle cose che non si ha mai tempo di fare.

Stando in casa tutto il giorno è facile entrare in alcuni meccanismi sbagliati come non curarsi perché tanto non si deve uscire, mangiare male per noia, non fare nemmeno un briciolo di attività fisica perché “le palestre sono chiuse”.

Tutto questo porterà a vivere solo peggio questo momento. Ecco perciò alcune dritte per affrontare al meglio questi giorni. Innanzitutto è importante ricordare che prima o poi tutto questo finirà e trascurarsi renderà solo più difficile tornare alla routine una volta finito tutto.