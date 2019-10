Halloween 2019: eventi gratis e low cost per la festa più nera dell’anno

La data del 31 ottobre si sta avvicinando e, con essa, la festa di Halloween. Il giorno successivo, poi, inizia l’ultimo dei numerosi ponti che il calendario del 2019 ci ha regalato. Nessuna scusa, quindi: occorre lasciarsi tentare dalle atmosfere cupe e spaventose di questa festa dalle origine celtiche. Abbiamo scelto le proposte più accessibili dal punto di vista economico.

A Cervia il make up è mostruoso

A Cervia, in provincia di Ravenna, già dal primo pomeriggio del 31 ottobre, accanto ai tradizionali stand e mercatini, i bambini saranno i protagonisti del rituale “dolcetto o scherzetto!?” e potranno essere truccati – eventualmente con i loro genitori – a tema. In particolare, in piazza Garibaldi per un make up professionale cinematografico e in via Bertoni e in piazza Pisacane per i più piccoli. La serata proseguirà all’insegna dell’adrenalina; accanto a giostre e attrazioni, sulla via principale del centro si potrà assistere alla sfilata di un corteo di zombie e si potrà partecipare alla “Zombie Walk Cervia”, tentando di vincere i premi in palio. I più temerari non si potranno far scappare l’evento “The dark path”: un sentiero immerso nell’oscurità apparentemente senza via d’uscita. Per maggiori informazioni: Halloween Cervia 2019.

A Comacchio con streghe e fattucchiere

Giovedì 31 ottobre la consueta tranquillità della cittadina – comunemente ridenominata “la piccola Venezia” – cesserà. Cortei di zombie, streghe e fattucchiere, oltre che fantasmi, si aggireranno fra le anguste vie del centro. Per l’intera giornata saranno attive specifiche iniziative come il “Video Mapping Horror”, l'”Horrificio Truccabimbi” e il “Labyrinth Orror”. Tutte le iniziative sono gratuite e a prova di coraggio per grandi e piccini. Per scaricare il programma completo cliccare qui.

A San Daniele del Friuli golosità mostruose

Mercoledì 30 ottobre dalle 17 alle 19,30 – attività gratuita su prenotazione – si possono preparare addobbi e mostruose golosità presso i locali del Tirassegno. Giovedì 31 ottobre alle 17, presso la sezione ragazzi della Civica Biblioteca Guarneriana, i bambini di età da 5 a 7 anni accompagnati dai genitori potranno ascoltare letture spaventose selezionate per l’occasione.. Per maggiori informazioni: Halloween Day and Night.

Napoli anticipa la festa per i bambini

La Città della Scienza di Napoli ospita l’Halloween Party già da domenica 27 ottobre. Dalle 10 alle 14 si potrà partecipare a tutte le iniziative proposte nelle quattro ore. Oltre alle atmosfere horror non mancherà la cultura e la conoscenza che caratterizza la location stessa: visite guidate alla Mostra Corporea, laboratori di manualità e creatività, spettacoli presso il Planetario, flash mob, spettacoli di magia, tanto per citarne alcuni. Tutti all’ingresso di via Coroglio 57/104 a Napoli, quindi: i bambini sotto dei 12 anni avranno accesso gratuito per tutte e 4 le ore; gli adulti pagheranno 13 euro mentre per studenti e over 65 la quota richiesta è di 10 euro. Qui il programma completo.

Nei parchi divertimento

Infine, tra le numerose novità, ci sono quelle che riguardano i parchi divertimenti mentre qui si può dare un’occhiata alle proposte in molte altre località.