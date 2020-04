Un rimedio per le mani secche da continui lavaggi: impacchi di vaselina la notte

Le mani secche possono sembrare un piccolo prezzo da pagare a favore della salute pubblica, in tempi di pandemia: lavare le mani con acqua fredda o tiepida e sapone per almeno 20 secondi, insistendo accuratamente tra le dita, è la prima raccomandazione da seguire. E secondo le dermatologhe della Harvard Medical School Janelle Nassim e Kristina Liu, basta seguire alcuni accorgimenti per limitare i danni alla pelle. Come fare delle vere e proprie maschere notturne di vaselina, indossando guanti di cotone, per far assorbire alla pelle umidità e morbidezza.

Attenzione alla temperatura

La temperatura dell’acqua non sembra influenzare l’eliminazione dei germi e se l’acqua estremamente calda può essere più dannosa per la pelle si può benissimo optare per quella fredda, iniziano con il consigliare le esperte americane. Asciugare le mani con un asciugamano pulito evitando di strizzare o sfregare con forza. Mentre la pelle è ancora leggermente umida, applicare una crema idratante in quantità, per bloccare immediatamente l’umidità e ripristinare la barriera lipidica. Gli ingredienti utili da cercare sulle etichette delle creme idratanti sono oli minerali, ceramidi e/o glicerina. Come regola generale, i prodotti confezionati in barattolo o in tubo hanno una consistenza più spessa e quindi più idratante.

Bene gli unguenti

Per rimediare ai danni della giornata, prima di coricarsi si può usare un prodotto ancora più idratante, come un unguento. Un’ottima opzione è la semplice vaselina, che è densa e occlusiva, eccellente per bloccare l’umidità e non contiene ingredienti aggiuntivi che potrebbero irritare la pelle. Per casi estremi, si può applicare sotto guanti di cotone bianco da portare durante la notte. Se si sviluppa dermatite o grave irritazione molti dermatologi continuano a offrire visite ai pazienti tramite telemedicina e potrebbe essere una buona idea contattarne uno.