Da oggi torna la primavera, ma cattivo tempo il 25 aprile e il 1° maggio

Ancora qualche ora di maltempo prima della ripresa. Da oggi, mercoledì 15 aprile, e domani giovedì 16 “il quadro generale cambierà nuovamente”. Vediamo più nel dettaglio.

A metà settimana di nuovo alta pressione

Oggi – dopo il vento di bora di ieri – “seppur in un contesto più fresco e ventoso su gran parte del Paese, il meteo tornerà rapidamente a stabilizzarsi e da giovedì 16 l’alta pressione sarà nuovamente protagonista a garanzia di una rinnovata e calda stabilità atmosferica la quale, se tutto verrà confermato, ci terrà compagnia almeno fino al termine della settimana”.

Brutto 25 aprile e 1° maggio

Cattive notizie, invece, per il 25 aprile e il 1° maggio. Si annuncia un treno di perturbazioni. Ma tanto non c’è da dolersi troppo, visto che tocca stare in casa.