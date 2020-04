Oggi è il Banana Day: tutte le proprietà del frutto che fa bene a ossa e vista

Oggi, mercoledì 15 aprile, si celebra in tutto il mondo il Banana Day, la giornata internazionale dedicata al frutto della Musa sapientium, originaria dei Paesi con clima tropicale nel Sud-Est Asiatico, quali Malesia, Indonesia e Filippine. Dall’alto contenuto nutrizionale e calorico, la banana è un frutto particolarmente ricco di proteine, minerali, vitamine, fibre e fitosteroli ed è caratterizzata da un basso indice glicemico.

Per una sala alimentazione

La giornata dedicata al frutto offre un’occasione per promuovere la sana alimentazione e dare risalto alle proprietà di un frutto, che se consumato regolarmente può facilitare la digestione e portare benefici al sistema cardiovascolare, alla vista e alle ossa. Ecco nel dettaglio alcune delle principali proprietà dalla banana.

Ricchezza di fibre

Una banana può fornire quasi il 10% del fabbisogno giornaliero di fibre, ed è un ottimo alleato della digestione e della salute dell’intestino. Utile anche reintegrare le energie dopo lo sport, il frutto, come riporta il National Institutes of Health, favorirebbe anche la vista, grazie alla ridotta ma significativa quantità di vitamina A presente al suo interno, essenziale per proteggere gli occhi e la vista. Inoltre, secondo quanto emerso da un ulteriore studio pubblicato sul Journal of Physiology and Biochemistry, le banane aiuterebbero anche a rafforzare le ossa, in quanto contengono un’abbondanza di fruttooligosaccaridi, dei carboidrati non digestivi che migliorerebbero la capacità del corpo di assorbire il calcio.

Il consumo ottimale

Sul portale ufficiale dell’Humanitas, gli esperti del noto polo ospedaliero milanese elencano le proprietà nutrizionali correlate al consumo di 100 grammi di banana, senza buccia, che apportano in totale 65 calorie: 89% di carboidrati, 7% di proteine e 4% di lipidi. Nello specifico 100 grammi del frutto a cui è dedicata la Giornata mondiale che si festeggia in data odierna apportano 76,8 g di acqua, 1,2 g di proteine, 0,3 g di lipidi,2,4 g di amido, 12,8 g di zuccheri solubili, e 1,8 g di fibre, di cui 0,62 g di fibra solubile e 1,19 g di fibra insolubile.

Vitamine e minerali

Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, 100 grammi di banane contengono 16 mg di vitamina C, 0,7 mg di niacina, 0,06 mg di tiamina, 0,06 mg di riboflavina, 45 µg di vitamina A, vitamina B6, biotina, 350 mg di potassio, 28 mg di fosforo, 7 mg di calcio, 1 mg di sodio, 0,8 mg di ferro, manganese e rame.