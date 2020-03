Il meteo della domenica: anticiclone protagonista, resiste il caldo dal Nord al Sud

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un graduale aumento della pressione, un anticiclone che avrà contributi provenienti dall’Africa. Il team del sito IlMeteo.it comunica che, da martedì 10 marzo, la pressione è aumentata e il tempo di conseguenza migliora decisamente su tutta Italia.

Le previsioni di 3Bmeteo per domenica 15 marzo

Al Nord: Torna il bel tempo quasi ovunque con ampi rasserenamenti, salvo residua variabilità all’estremo Nord-ovest e locali nebbie nottetempo lungo il Po. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16. Al Centro: Tempo più stabile e soleggiato salvo qualche addensamento più compatto su versanti tirrenici ed Est Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19. Al Sud: Ancora molte nubi tra Salento, Calabria e Sicilia ma con pochi fenomeni. Schiarisce sui restanti settori. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19.

I meteorologi comunicano che le temperature continueranno a rimanere sopra la media del periodo per tutto il weekend con valori fino a 20-22 gradi al Centro-Sud e qualche grado in meno al Nord.

Le previsioni dei giorni precedenti

Le previsioni meteo per venerdì 13 aprile mostrano l’anticiclone sempre protagonista, con una garanzia di bel tempo su Alpi, Prealpi, medio versante adriatico e Sud.

Nubi basse e di scarsa consistenza veleranno il cielo sulle altre zone, dove comunque non si prevedono piogge se non brevi piovaschi su Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Genovese.

Temperature stabili al Centro e al Nord, in ulteriore aumento al Sud, dove il clima sarà gradevole.

Le notizie precedenti

Le previsioni meteo per giovedì 12 marzo mostrano l’Italia protetta dall’alta pressione da Nord a Sud, il caldo è destinato ad intensificarsi su tutte le regioni e l’aumento delle temperature sarà più marcato al Sud dove si raggiungeranno i 27 gradi. Caldo anche sul resto del Paese, con massime superiori ai 20°C praticamente ovunque. Da segnalare soltanto una modesta copertura nuvolosa su Liguria e Toscana raggiunte da nubi marittime di scarsa consistenza e possibili addensamenti in prossimità delle Prealpi.

Il picco in Sicilia: le notizie dei giorni precedenti

Se il cielo sarà via via più sereno, saranno invece le temperature a diventare le protagoniste dei prossimi giorni. I valori termici diurni saliranno costantemente fino a raggiungere il loro picco al Nord nella giornata di mercoledì 11 marzo con 18-20 gradi, ma non solo al Settentrione, ma anche sul resto d’Italia. Da giovedì i termometri si abbasseranno al Nord, ma continueranno invece ad aumentare al Centro-Sud con punte di 27 gradi in Sicilia e 25-26 gradi in Sardegna.