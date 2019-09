Paolo Fox di settembre: Cancro studia nuove strategie, Bilancia rimboccati le maniche

Settembre è da sempre un po’ come il lunedì. Quel periodo che sta a significare il riavvio della normale vita lavorativa e che le ferie sono ormai un ricordo. Ma proprio come ogni “lunedì” che si prospetti nel quale riversiamo speranze per la settimana che segue, settembre fa un po’ da vera linea di partenza per un nuovo anno. Cosa aspettarci ce lo indica Paolo Fox, col suo “Paolo Fox l’oroscopo 2019” (Cairo editore, 10 euro, 263 pagine). Andiamo a vedere i segni uno ad uno…

Ariete

Le prospettive si ampliano, si aprono nuovi orizzonti per tutti quelli che negli ultimi tre mesi hanno lavorato bene e superato un esame. Settembre potrebbe essere persino un periodo di maggiori entrate, e per chi ha la possibilità di guadagnare più o meno a seconda delle circostanze. Mese tranquillo in amore, dunque bisogna capire che cosa è accaduto dalla fine della primavera in poi. Attenzione al nervosismo verso fine mese…

Toro

Un altro mese molto importante! Molti hanno già visto che maggio è stato un mese di vantaggi e incarichi, per qualcuno incassi considerevoli, ma settembre non è da meno. Negli ultimi tre mesi c’è anche chi ha avuto qualche problema e ha dovuto lottare per rinnovare un accordo che sembrava invece scontato. È un oroscopo molto favorevole per i sentimenti e in amore avete margine. Persino chi vuole chiudere una storia lo potrà fare a cuor leggero…

Gemelli

La prima parte di settembre porta maggiori preoccupazioni, entro il 14 bisogna risolvere un problema lavorativo o un accordo, i rapporti con gli altri sono sempre complicati, siete convinti di quello che volete ma qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. In amore c’è qualche tensione ed è tempo di fare il punto della situazione. Chi vive due storie contemporaneamente deve stare attento che rischia di farsi veramente male…

Cancro

Mese di risvegli, di buone indicazioni, se dovete parlare con una persona per programmare il futuro, oppure siete un capo di un gruppo e desiderate organizzare qualcosa di nuovo, studiate delle nuove strategie. Sul piano delle relazioni sentimentali settembre resta un po’ silente. La prima metà del mese però è protetta mentre le seconde sono attanagliate da qualche perplessità di troppo. Dal 23 al 30 evitate strapazzi fisici che li paghereste doppiamente…

Leone

Continua l’ondata di forza che coinvolge il Leone, in particolare quelli che hanno un’attività in autonomia saranno più coerenti e contenti. In amore comandate voi! Potete decidere se vivere in coppia nutrirvi di avventure e puntare su relazioni a lunga scadenza. Chi aveva promesso a se stesso di non innamorarsi più sarà costretto a rendersi conto che non si programma l’amore. La buona energia di Giove continua ad arrivare sul vostro segno…

Vergine

Inizia molto bene questo mese, nonostante qualche piccolo dilemma economico o contrattuale. C’è ancora chi deve ricevere conferme, ma non si ha una situazione difficile come a inizio anno. Non dimenticatevi dell’amore perché c’è più tempo per farlo o semplicemente più energia per mettersi in gioco. Anche chi deve organizzare un cambiamento, un trasferimento avrà più forza. Anche la salute è in netta ripresa e l’eccitazione sarà ai massimi livelli…

Bilancia

Altro mese importante per rimboccarsi le maniche, fare progetti e sperare che si realizzino anche a lunga scadenza. Attenzione però alle spese inutili, soprattutto se intendete acquistare qualcosa che si può considerare rilevante. Venere entra nel segno al 14 insieme a Mercurio, un elemento di forza in più per calibrare eventuali intolleranze di coppia. Chi è in crisi da anni col partner avrà voglia di frequentare qualcuno e vedere gente nuova…

Scorpione

Mese di attesa più che di azione. Più volte, in particolare se tra giugno e luglio alcuni rapporti sono cambiati o state per fare qualcosa di nuovo nell’ambito del lavoro, ci sarà da sistemare qualcosa. A livello familiare, personale, agosto non è stato del tutto tranquillo. Tanto che nelle prime due settimane potreste decidere di starvene per conto vostro. Non tirate troppo la corda se avete situazioni in sospeso, non potete pretendere di essere il centro del mondo…

Sagittario

Chi inizia in questo mese un nuovo progetto, oppure deve affrontare un esame, non ha il cuore leggero, tuttavia questo non deve preoccuparvi. Ci saranno, però, momenti piuttosto concitati in famiglia in particolare attorno al 13. Giove resta sempre in un aspetto importante. Il nuovo transito di Venere, associato al buon aspetto di Mercurio, inizia già a portare vantaggi da sabato 14. Cercate di evitare rischi e situazioni inutili a fine mese…

Capricorno

Pochissime le novità lavorative, ma tante le riconferme. Settembre è un mese valido perché fin dall’inizio l’aspetto dei pianeti è favorevole. Così già dalle prime due settimane si può avere un buon riscontro. Chi ha intenzione di togliersi un sassolino nella scarpa avrà l’occasione per agire. Periodo fertile per le coppie che possono o vogliono avere un figlio. Gli inizi di questo mese sono importanti e chi vuole intraprendere un percorso di wellness è avvantaggiato…

Acquario

Rispetto ad agosto settembre ha molte più carte vincenti. Chi negli ultimi mesi ha dovuto o voluto abbandonare un certo percorso di lavoro adesso sembra più tranquillo. Il profitto non conta, ora dovete fare le cose che ti piacciono di più. In amore prima parte del mese in sordina, seconda parte migliore. Tanto che qualcuno, se motivato, incoraggiato, potrebbe fare anche una scelta per la vita! Ottimo il recupero priscofisico di inizio mese…

Pesci

Si partirà contrariati, nervosi. Dunque se in queste prime due settimane di settembre mandate a quel paese qualcuno, non sarà un caso perché siete molto intransigenti. Le coppie che hanno avuto forti problemi a fine agosto, devono stare attente perché settembre ancora parte con qualche polemica di troppo. Nelle coppie che si vogliono bene ci sarà da affrontare un problema che si chiama figli. Sarà tempo di riscatto anche per le coppie che si sono appena lasciate…