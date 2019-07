Simon&TheStars weekend: Gemelli periodo d’oro per gli amori, Capricorno evita le situazioni ambigue

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore che va dall’8 al 14 luglio. È dedicato al Primo Quarto che il Sole in Cancro e la Luna in Bilancia formano i 9 luglio. Come ormai saprete benissimo, il Primo Quarto è la fase che ci dà la spinta necessaria ad agire, ad entrare nel vivo di iniziative e situazioni, ma anche a superare qualche dubbio o incertezza. Ed è proprio per questo che l’oroscopo di alcuni segni contiene proprio dei chiari inviti a mettere da parte la titubanza e ad agire.

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto date un’occhiata alle previsioni astrologiche per tutto il 2019.

Ariete

Se devi chiarire qualcosa con il partner, potresti sollevare il discorso nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9. Questi transiti accentuano la tua naturale tendenza ad “andare veloce”… bruciare le tappe ed ottenere certezze. E per questo in amore potresti spazientirti. Un rapporto però si costruisce anche senza essere troppo avventati. Questo è un periodo che consente di trovare soluzioni “tampone” e mettersi d’accordo, ma su alcuni punti ci sarà bisogno di tornare in agosto, mese che in generale porta soluzioni più definitive.

Toro

In amore una nuova situazione che sembrava non dare “segni di vita”. Il dato di partenza è che questo cielo del Toro è un po’ contraddittorio. Tuttavia se una persona ti interessa davvero, potresti cercare di stimolare un confronto chiarificatore soprattutto nelle giornate di metà settimana. Per gli single, questo è un periodo nel quale lasciar scorrere un po’ le cose. A maggior ragione poi se parliamo di incontri che escono dal cilindro di Tinder e simili. Qualcosa di interessante potrebbe muoversi però nella serata di domenica 14.

Gemelli

Ci avviciniamo a un periodo d’oro per i nuovi amori. Ma già da adesso si possono scaldare i motori, soprattutto nelle giornate di inizio settimana, quando la Luna è a favore. Se hai bisogno di prendere le cose con leggerezza, fallo, purché ciò non dipenda da un ex che ancora occupa i tuoi pensieri. In questo caso, un discorso andrebbe fatto. Anche chi vive una crisi, in questo periodo potrebbe avvertire un certo desiderio di “evasione”. L’opposizione di Giove però entro breve ti chiederà di prendere una posizione più definita.

Cancro

Questa è una bellissima settimana per amare. Tienilo a mente soprattutto intorno a martedì 9, quando potrebbero esserci delle piccole discussioni che tuttavia possono essere risolte nella seconda metà della settimana. Di recente parlavo di rapporti con persone “carismatiche”: cerca di aver chiaro il quadro di chi hai davanti e di condurre un po’ tu il gioco. Anche in modo più spavaldo e spregiudicato: anche tu hai il tuo bel carisma. Anzi, con Venere accanto, sei più affascinante di quanto non credi.

Leone

In amore è arrivato il momento di farsi avanti. Anzi, di “uscire allo scoperto”. Per i single, questo significa esporsi. Per ritrovare fiducia, bisogna buttarsi nella mischia. E soprattutto chiarire dentro di sé cosa realmente si sta cercando. Lo stesso vale per chi vive una storia clandestina. Per le coppie che si amano, invece, uscire allo scoperto significa mettere in chiaro i propri desideri. Giornate utili per parlarne quelle intorno a martedì 9. Cautela invece tra giovedì 11 e venerdì 12.

Vergine

Questo è un buon periodo per i nuovi progetti. Se dunque in precedenza c’è stato un “no”, adesso è possibile trasformarlo in un “sì” convinto. Se invece si è aperta una crisi in amore, non posso escludere che qualcuno senta il bisogno di “evadere” anche con un rapporto clandestino. In questo periodo il buon aspetto di Venere e del Sole alimenta un forte bisogno di benessere e di leggerezza. Se una storia non lo può offrire, qualcuno potrebbe decidere di mettere un punto. Disaccordi potrebbero emergere nelle giornate del weekend. Per i single rimane un cielo generoso anche per ripescare qualcuno che non vedevi da tempo.

Bilancia

Amare è anche questione di autostima. In questo periodo sei il “peggiore” giudice di te stesso, per cui qualsiasi cosa tu ti dica… è sbagliata. Partiamo da questo presupposto. E ancora, se sei single: anziché stare lì a contarti le rughe, perché non provi ad uscire in mezzo alla gente? Lì si che avresti un riscontro più lucido. Sono convinto che c’è qualcuno pronto a contraddirti cogliendo il tuo fascino. Questo vale anche per chi ha vissuto di recente una rottura o se c’è una storia alle prime armi che non gira: hai bisogno di conferme… ed è importante “reagire”, andarsele a prendere.

Scorpione

In amore potrebbe esserci qualche pensiero o distrazione in più. Se ci sono attriti che nascondono una “ferita atavica”, arriva il momento di affrontarlo in maniera diretta, lasciarselo alle spalle e andare avanti. Se possibile. Possibili nuovi incontri e attrazioni per i single. Per capire però se possiamo parlare di veri e propri “nuovi amori” bisognerà attendere la fine dell’estate.

Sagittario

La consapevolezza salverà il mondo. Forse non tutto il mondo, ma il tuo mondo affettivo senz’altro. È il momento di andare più in profondità nella tua sfera emotiva. Ci vogliono risposte ben definite: solo così puoi approdare a una situazione più solida. Il Sagittario è un segno che vive molto di ideali, ma in questo periodo ha assoluto bisogno di toccare terra con progetti concreti. Sarà una piccola rivoluzione. Buon periodo per i single che soprattutto nel weekend possono andare incontro a splendide conoscenze. Non posso escludere che qualcuno abbia voglia di risentire una vecchia fiamma.

Capricorno

In genere il Capricorno passa sempre per il segno più lucido e controllato dell’intero Zodiaco. Ma a far ricredere i mal pensanti ci pensa un cielo che mi parla di un interessante risveglio dell’eros. Non vorrei trasformarti nel protagonista di un libro Harmony, ma la percezione dei sentimenti in questo periodo è totalizzante. Non posso escludere momenti anche di gelosia o possessività. Specialmente se l’oggetto del tuo desiderio è conteso da più parti o non si concede sin da subito. Facciamo solo attenzione a non ficcarci in situazioni troppo ambigue o dove uno dei due è impegnato.

Acquario

Quando ti ergi dietro le tue convinzioni, è difficile che qualcuno possa riuscire a smuoverti. Ancor più difficile se, dall’altra parte, c’è qualcuno in attesa di una conferma d’amore. Occhio alle giornate di giovedì 11 e venerdì 12, le più complesse e faticose di tutta la settimana. Se una storia è chiusa, difficile che in questo momento tu possa tornare sui tuoi passi. Anche se si tratta di un’amicizia affettuosa che in passato ti ha fatto soffrire. Momento meno propenso per le nuove conquiste dell’Acquario-single. Un’amicizia più o meno recente, però, potrebbe iniziare a destare la tua curiosità.

Pesci

Il buon aspetto di Venere scalda il rapporto, ma inaugura anche una stagione più propizia nei nuovi incontri. Questa settimana le occasioni migliori le offre il cielo di giovedì 11 e venerdì 12. Per riaprire il tuo cuore bisogna eliminare qualche “spina” del passato. Questo significa che se stai dando una nuova chance a un ex, oppure frequentando una nuova persona, dovresti evitare di mandare indicazioni contraddittorie. Anche perché, alla lunga, l’altro potrebbe anche stancarsi.