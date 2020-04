Inps contro truffe via mail e sms sui bonus: “Non cliccate su link e non fornite dati”

In tempi di bonus Inps per far fronte all’emergenza coronavirus, ecco che si adattano anche i truffatori che, su Internet, inviano mail spacciandosi per l’ente previdenziale. In base a quanto emerso, ci sono 2 tipi di raggiri. Nel primo caso, ossia il cosiddetto phishing, si riceve una mail in cui si invita a fornire i dati della propria carta di credito per ricevere l’accredito dell’importo previsto: inutile dire che, una volta ottenute le coordinate, la carta del malcapitato viene utilizzata per fare prelievi o acquisti online.

Software malevoli

Nel secondo caso, invece, la vittima riceve un messaggio di testo sul proprio telefono cellulare, con l’invito a cliccare su un link per aggiornare la propria posizione in merito alla procedura per ottenere i 600 euro e scaricare una applicazione. Ecco, questa applicazione contiene un malware, ossia programma dannoso, che provoca danni al telefonino oppure ne invia i dati ai criminali digitali.

“Andate solo sul sito istituzionale”

Questa situazione ha spinto l’Inps a mettere in guardia dal fenomeno: nei giorni scorsi l’ente ha infatti ribadito che “eventuali sms che l’istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web. L’unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it”. Dunque, il canale telematico per interagire con l’Inps è solo il portale istituzionale.