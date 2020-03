Paolo Fox di marzo: Ariete Saturno finalmente allenta la morsa, Vergine tutto gira a favore

“Che anno è, che giorno è. Questo è il tempo di vivere con te. Fiumi azzurri e colline e praterie…”

Questi versi sono stati resi celebri dal duo Mogol-Battisti per una delle più famose canzoni della musica italiana: i giardini di marzo. Il mese, appunto, reso indimenticabile dall’accoppiata che tanto ha fatto cantare milioni di italiani che sta per affacciarsi. Cosa attenderci?

Paolo Fox col suo “L’oroscopo” (Cairo editore, 263 pagine, 10 euro) cerca di aiutarci a capirne di più dando uno sguardo alle stelle. Andiamo a vedere i segni uno ad uno…

Ariete

Stiamo per arrivare alla fase più creativa del 2020, quando, proprio a partire dal 22, Saturno allenterà la morsa che da oltre due anni stringe il segno zodiacale. L’amore quest’anno è pronto per un dentro o fuori definitivo, come viene spesso detto. Chi vuole chiudere una storia d’amore non ci penserà due volte, interpellerà un avvocato o un notaio per risolverla al meglio. Stelle importanti per chi deve superare un problema personale…

Toro

L’inizio dell’anno è favorevole per una buona rinascita a livello professionale, inoltre a marzo, precisamente dal 5, si aggiunge la presenza di Venere nel vostro segno. Marzo è un mese che vi rende passionali a più non posso e che invita a lasciare spazio ai nuovi incontri senza troppe reticenze. Le coppie nate da diverso tempo ora cercano una conferma, ecco un periodo ideale per programmare un matrimonio o una convivenza…

Gemelli

Mese di recupero per iniziare a fare progetti in vista del futuro. Il fatto che non ci sia più la dissonanza con Giove rispetto all’anno scorso è un elemento favorevolissimo. L’amore si risveglia, anche se il meglio lo avremo ad aprile, quando Venere inizierà un transito nel vostro segno. Le coppie che hanno retto alla provocazione degli ultimi tempi devono ritrovare un po’ di intimità per colpa del lavoro. Il mese inizierà faticosamente…

Cancro

Alcune attività interrotte o cambieranno o si rinnoveranno. Contate sulla seconda parte del mese e pensate che se nei primi giorni le situazioni sono precarie prima o poi troverete la stabilità. La situazione in generale dei sentimenti è migliore rispetto a quella di febbraio, anche perché proprio l’amore dovrebbe salvarvi da una condizione che può diventare di disagio. Mese ancora un po’ sotto pressione per quanto riguarda le vicende professionali…

Leone

Se c’è qualcosa da discutere meglio parlarne in tempi brevi e non portare strascichi che possono diventare pesanti. Tra alti e bassi sarà fondamentale evitare sprechi, investire in situazioni opportune e non lasciarsi mai andare alla passione del momento. I sentimenti passano in secondo piano, marzo porta più interesse per le questioni di carattere lavorativo, anche perché tutto sta cambiando attorno a voi. La forma fisica è messa a dura prova…

Vergine

Le piccole e fastidiose opposizioni planetarie del mese scorso scompaiono una dietro l’altra, inoltre c’è un trionfo di pianeti che ruoterà a vostro favore. Avete la possibilità di prendere la vostra vita in mano. C’è la possibilità di ricevere un’offerta speciale. Le coppie che vogliono sposarsi o programmare un evento hanno il via libera, quindi si può parlare di un oroscopo davvero importante. Verificate però prima di buttarvi a capofitto…

Bilancia

Se lavorate per un’azienda in crisi da tempo dovrete accettare di salvare il salvabile ma operare scelte che portino lontano. Siete da sempre persone pronte ai cambiamenti, non vi farete di certo mettere in ginocchio da qualche novità. Le coppie che hanno superato la piccola crisi o revisione di febbraio ora sono più robuste e oltretutto c’è una buona notizia, da aprile Venere inizia un transito bello, importante, che durerà mesi…

Scorpione

Sarà meglio trattarvi con i guanti di velluto a marzo, perché potreste reagire con una certa foga e agitazione. Non sopportate più le ambiguità soprattutto di carattere lavorativo. La primavera parte con il piede sbagliato in amore, ma qui bisogna capire che tipo di legame state vivendo. Nei rapporti di lunga durata bisognerà affrontare una questione economica. Chi tradisce dovrà avere la forza di tornare sui propri passi. Marzo sarà molto stancante…

Sagittario

Tempo di riscatti ma anche di incassi, non per tutti ovviamente ma per coloro che hanno un’attività in proprio o a chiamate le stelle sono migliori. Ecco un oroscopo molto intrigante dal punto di vista dei sentimenti al punto che se state vivendo una storia da anni infruttuosa potreste muovervi verso altri lidi. Non intestarditevi però con chi non vi guarda però. Le cose capiteranno tutte insieme e sarà un tourbillon di emozioni importanti…

Capricorno

Oltre a Giove e Saturno arriva anche Marte nel segno, tutti in buon aspetto a Urano. Ci sarà un momento in cui il Capricorno avrà la netta sensazione di avere capacità superiori rispetto agli altri, di poter gestire un’impresa in prima persona. Le coppie che nascono quest’anno sono stabili, proprio perché sono allineate con il bel transito di Giove e Saturno. Se avete voglia di fare conoscenze è il periodo migliore per agire; la situazione generale è favorevole…

Acquario

Sul piano lavorativo molti Acquario sono in attesa di una svolta senza capire che questo cambiamento non può partire dall’esterno ma deve partire da dentro. Le coppie che sono rimaste insieme anche dopo i periodi di crisi fanno meno sesso ma possono reggere alle stelle irruente di questo inizio anno. Il forte senso del dovere e dell’amicizia che vi dirige impone di dare di più di quello che di solito si riceve. Riattivate l’energia per fare sport…

Pesci

È un mese importante per le questioni di lavoro che hanno una spiccata influenza sulla vostra vita. Se avete un’attività di prestigio, sapete che avete dovuto lottare contro molti nemici. Marzo alimenta le nuove storie d’amore, è per questo che si chiede a tutti i nati “sotto il segno dei Pesci” (come direbbe Venditti) di non chiudere la porta dei sentimenti e spalancare la voglia di emozioni nuove. Il lavoro vi stresserà, siate forti!