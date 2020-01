Paolo Fox di gennaio: Vergine emozioni importanti, Pesci allontana le insicurezze

“Anno nuovo, vita nuova”. Detto di uso comune e colmo di speranza per molti. Gennaio segna l’inizio. Ed è dall’inizio che tutti vogliono partire col piede giusto. Cosa aspettarci quindi? Paolo Fox ce lo prova a dire, dando uno sguardo alle stelle! Vediamo i segni uno ad uno…

Ariete

Nonostante siate persone molto forti, combattenti, ci sono dei momenti che vorreste gettare tutto alle ortiche. Gennaio vi invita a riorganizzare le idee. Anche per chi ha un lavoro fisso di recente ci sono stati problemi, discussioni col personale, dovete resettare. Non limitate i vostri spazi di riflessione all’ambito professionale: in amore avete bisogno di stimoli tanto che per voi la parte più eccitante nelle relazioni è quella iniziale. L’innamoramento è quello che vi intriga maggiormente…

Toro

Aumenta la carica e la voglia di fare, il potere di convincimento diventa eccezionale. Avete a favore pianeti incisivi e potenti è una bella condizione che andrà sfruttata pienamente. E se a questo aggiungiamo la vostra testardaggine, una forza innata che può portarvi soddisfazioni. Le coppie forti già da tempo non temono nulla, anzi. Qualcuno ha già fatto una scelta importante nel corso degli ultimi mesi. Chi si è separato deve cercare la forza di rimettersi in piedi…

Gemelli

Sale una certa ansia di rimettersi in gioco visto che il 2019 è stato un anno al rallentatore o, nella migliore delle ipotesi, ha portato una revisione totale di alcuni progetti lavorativi. Speriamo che l’amore non abbia pagato pegno perché negli ultimi mesi l’agitazione è stata alta in tutti i legami. Le coppie che hanno vissuto problemi in passato devono cercare di riavvicinarsi, non sarà facile a fine mese, meglio da febbraio. Anno di riconciliazione…

Cancro

Sul piano professionale ci sono tante situazioni che vanno gestite con più attenzione, perché dall’autunno dello scorso anno avete lottato contro malelingue o gente invidiosa per affermarti. Tutto questo è motivo di incertezza. In amore attenzione a non dare nulla per scontato, chi ha una bella relazione da tempo non la mette in discussione, ma le revisioni di lavoro in corso sono talmente tante che in qualche caso si potrebbero riversare sul partner…

Leone

Il nuovo anno parte in maniera molto interessante per i liberi professionisti, ma soprattutto per quello che hanno i piedi per terra. Sì, perché a volte il Leone pecca di presunzione e dà per vinta una sfida prima ancora di iniziare. Le storie d’amore sono sotto pressione agli inizi di gennaio, alcune giornate come domenica 5 e lunedì 6 possono essere fuori controllo. Il rischio, se la storia non è solida, è di innervosirsi parecchio e magari senza una ragione ben precisa…

Vergine

Il 2020 parte molto bene, Giove e Saturno sono già favorevoli nei primi giorni dell’anno, garantendo un’ottima tenuta e soprattutto una grande volontà d’azione. Fin dai primi giorni c’è da organizzare tanto, in particolare fino al 16. Le emozioni che nascono a gennaio sono importanti, è un anno nel complesso utile sia per chi vuole continuare un amore sia per chi vuole iniziarne uno nuovo, chiudendone però uno vecchio. Mese interessante soprattutto nella prima metà…

Bilancia

Ci sono tante cose da rivedere nella vostra vita, oltretutto se uscite da un anno molto faticoso che vi hanno fatto pagare cara ogni vostra scelta. Chi ha un’attività in proprio dovrà stare un po’ attento ai portafogli. I sentimenti sono tranquilli, nel senso che chi ha una storia importante al momento la conferma, inoltre aumenta il bisogno di avere una persona cara al proprio fianco. Sia pure in situazioni diverse tutti i Bilancia non è il caso di fare spese eccessive…

Scorpione

Urano in opposizione già dal 2019 sta cambiando la vostra vita e forse ha agitato anche un po’ troppo gli animi! L’importante è che voi resistiate alle provocazioni, in particolare se qualcosa è cambiato nell’ambito del lavoro. Chi vuole fare nuove conoscenze può contare su gennaio, ma solo sulla seconda metà, poi bisogna vedere che cosa è accaduto in passato. La tensione di Urano un po’ si farà sentire perché c’è stress maturato da tempo da dover smaltire…

Sagittario

Molti Sagittario sono a caccia di novità, d’altronde questo è il segno dell’esplorazione, della ricerca, dell’esperienza continua. Ecco perché gennaio facilità qualsiasi tipo di situazione professionale. Con un cielo così frenetico per l’attività lavorativa è possibile che qualcuno metta in secondo piano l’amore, anche se rimangono piuttosto interessanti le giornate fino al 13. Non cercate i guai perché spesso siete proprio voi a cercarli…

Capricorno

Le prime vantaggiose novità possono esserci già state negli ultimi mesi dello scorso anno e non solo per chi ha agito volontariamente affinché qualcosa cambiasse, ma anche per coloro che aspettavano un’occasione da sfruttare e il proprio riscatto. Chi vive una storia da tempo potrebbe essere già stato premiato oppure ha già messo in cantiere progetti che riguardano casa e figli! Magnifico il cielo per i single pieno di opportunità e di occasioni…

Acquario

Gennaio apre le porte a un mondo nuovo, quello che l’Acquario sta cercando già dalla primavera dell’anno scorso. Se qualcosa non va, se si sono incrinati i rapporti di lavoro non è sempre per colpa degli altri, l’Acquario tende a immaginare una sorta di Grande Fratello che controlla tutto. Sul piano sentimentale gennaio è interessante perché parte con Venere attiva, sarà nel segno fino al 13. Le coppie forti non temono nulla, hanno l’intelligenza e la capacità di rimettersi in gioco…

Pesci

Pensare positivamente è la prima cosa che una persona nata sotto il segno dei Pesci dovrebbe fare, perché nonostante mostri coraggio e intraprendenza, troppo spesso deve fare i conti con le proprie insicurezze interiori. Le storie d’amore naufragate non hanno più ragione di esistere! Gennaio è mese di grande forza e lo dimostra anche il passaggio di Venere nel vostro segno. Ritrovate fiducia in voi stessi, gennaio è il mese opportuno…