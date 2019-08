Ferragosto: i negozi e i supermercati aperti (città per città)

Attenzione agli orari (in molti terranno aperto solo per mezza giornata) e ai marchi. Ma lo shopping di Ferragosto – per cui decide di trascorrere la giornata di metà estate tra gli scaffali di centri commerciali, ipermercati e supermercati approfittando magari dell’ultimo scorso dei saldi 2019 – si potrà fare, anche se non ovunque. Giovedì 15 agosto, infatti, serrande abbassate nei punti vendita di catene come come Ikea, Leroy Merlin, Unieuro, Mediaworld e per diventi negozi Eataly, con l’eccezione di Genova, Piacenza, Trieste, Firenze e Pinerolo, che saranno aperti. Vediamo nel dettaglio, città per città, la situazione delle aperture.

Torino

A Torino saracinesche alzate nei centri commerciali Carmagnola, Caselle Center, Castellamonte, Le Alpi, Pavone e Millecity Shopping Center, Aperti anche i punti vendita dei marchi Carrefour, Simply, Bennet, l’Ipercoop del Parco Commerciale Dora. In città, accessibile il 70% dei negozi al dettaglio, soprattutto a ridosso del centro.

Milano

A Milano sono aperti i supermercati di Via Piave e di Viale Papiniano. Lo stesso vale per i punti vendita Pam, a eccezione di quelli di viale Tibaldi e Via Tolstoj. Acquisti si potranno fare anche anche nei punti vendita Sma, alla Standa di via Torino e negli Unes di viale Premuda e di via Spallanzani.

Venezia

A Venezia sarà aperto dalle 8.30 alle 21 il punto vendita Coop di piazzale Roma, vicino alla stazione di Santa Lucia. Da Belluno a Rovigo fino all’Adriatico estendendosi verso Treviso, Padova e Verona sarà tutto aperto. Tra questi Auchan e Carrefour, il centro commerciale La Nave de Vero (Marghera), l’Outlet di Noventa di Piave, il Due Carrare e il Giotto di Padova e nel vicentino il Palladio e Le Piramidi (Torri di Quartesolo).

Bologna

A Bologna chiuso il centro commerciale di via Larga e anche il Centronova di Villanova di Castenaso. Aperti invece Ipermercato Carrefour Casalecchio di Reno, i punti Conad, Margherita Conad e Conad City. Anche Pam consentirà di accedere ai propri punti vendita così come i negozi del centro storico. Per la grande distribuzione, però, occorrerà attendere il giorno dopo.

Firenze

Negozi del centro storico aperti. Meno i centri commerciali dell’hinterland, con eccezione dell’ipermercato Carrefour Calenzano, i vari punti vendita Conad, Margherita, City e Superstore, oltre ai Simply.

Roma

A Roma aperti per Ferragosto Parco Leonardo, Roma Est (soltanto cinema e ristoranti) e Castel Romano Outlet. Per quanto riguarda i supermercati, serrande alzate in viale XXI Aprile, viale Trastevere, Largo Loria, corso Trieste, viale Somalia, viale dei Colli Portuensi, via Laurentina, Largo Loria o via dei Prati Fiscali. Tale resterà anche il punto vendita della stazione Termini (aperto h24) a cui si aggiungono 80 negozi.

Napoli

A Napoli aperti 2 negozi su 3, compresi bar e ristoranti. Aperti anche l’outlet La Reggia di Marcianise, il Vulcano Buono di Nola, i supermercati Carrefour che normalmente restano aperti 24 ore su 24. Chiusi invece il Centro Commerciale Campania di Marcianise, La Cartiera di Pompei e Jambo di Trentola.