Tarme, spazi e polvere: il cambio di stagione in isolamento

In tempi pre-Coronavirus le parole “cambio di stagione” spesso assumevano un tono minaccioso. In queste settimane di clausura domestica possono invece trasformarsi in un’attività addirittura divertente oltre che rigenerante… non soltanto per i vestiti. Ma soprattutto un must senza stress in un periodo storico in cui di tempo ne abbiamo tanto. Occorre innanzitutto dividere i vestiti di cui ci si vuole liberare da quelli da tenere.

Ordine prima mentale

Il cambio di stagione è un’ottima occasione per fare ordine – anche mentale – nell’armadio. In quello primaverile sono gli abiti invernali a passare sotto la lente di ingrandimento. Rispondendo con la massima sincerità a domande del tipo “L’ultima volta che l’ho indossato era quest’anno o l’anno scorso?” oppure “Con quanti accessori lo posso abbinare?” si può procedere a eliminare qualche vestito inutilizzato o inutilizzabile senza troppi rimpianti; soprattutto se lo spazio nell’armadio non è poi così abbondante. La parte divertente di questo step può essere lo scambio con altri vestiti o accessori di amici o conoscenti; oppure la vendita che, in questo periodo di emergenza sanitaria, deve obbligatoriamente essere on line, per esempio accedendo ai link https://www.svuotaly.it/vendita-usato-online o www.rebelle.com.

Cassetti e ripiani vanno ripuliti dalla polvere

Nonostante le ante dell’armadio restino chiuse nella maggioranza del tempo, non è inusuale notare uno strato di polvere poggiata sui ripiani o all’interno dei cassetti. La pulizia all’interno dell’armadio andrebbe fatta circa una volta al mese ma il cambio di stagione rappresenta sicuramente un’ottima occasione. Una volta svuotati i cassetti – solitamente da biancheria intima o maglie – si toglie dapprima la polvere con uno straccio o una spugna leggermente inumidita; poi si passa una soluzione disinfettante; meglio se naturale, dal momento che questa viene inevitabilmente a contatto con i vestiti. Si può utilizzare l’aceto oppure una miscela ottenuta sciogliendo in 250 ml di acqua calda due cucchiai di sapone di Marsiglia a scaglie e aggiungendo infine 5 gocce di olio essenziale, per esempio di lavanda.

L’organizzazione degli spazi e i foglietti antitarme

In commercio si trovano scatole e contenitori di svariate dimensioni; ognuno adatto a una specifica tipologia di indumento. Le custodie verticali vanno utilizzate per gli abiti lunghi e importanti; le scatole – di plastica, meglio se trasparenti per mostrarne il contenuto – per maglie, magliette e biancheria. I contenitori in tessuto sono ideali per riporre calze e biancheria intima mentre gli accessori di piccole dimensioni si possono conservare in sacchetti di cotone confezionati anche in casa cucendo per esempio pezzi di magliette o tasche di pantaloni in disuso. Trattandosi di capi contenenti anche lana, non si deve dimenticare di inserire i fogli antitarme nelle scatole o nei contenitori nei quali si sono riposti i vestiti da mettere via.